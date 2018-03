Les orthodoxes russes ont un lieu de culte en Agaune

La chapelle de l’hospice Saint-Jacques à Saint-Maurice prendra, d’ici quelques semaines, un accent slave. Propriétaire de ce lieu de culte, l’Abbaye quinze fois centenaire l’a confié au diocèse de Chersonèse, en région parisienne. C’est lui qui a la charge des communautés orthodoxes russes de France, de Suisse, d’Espagne et du Portugal.

«Cela répond à un besoin de la communauté orthodoxe russe de la région, explique Roland Jaquemoud, prieur de l’Abbaye de Saint-Maurice. Le lieu de culte le plus proche se situe à Vevey. Sion compte par ailleurs un prêtre orthodoxe, mais celui-ci ne célèbre pas en russe.» Ce legs permettra également d’offrir une nouvelle vie à cette chapelle, ajoute le prieur. «Elle n’était plus utilisée depuis quinze ans.» Située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (d’où le nom de l’hospice auquel est rattachée la chapelle), la cité agaunoise constitue un lieu de pèlerinage important, y compris pour les fidèles orthodoxes.

L’idée de ce transfert est née de la longue amitié qui unit le chanoine Roland Jaquemoud au prêtre qui officiera dans la chapelle. «Le père Augustin est un ami avec qui j’ai passé mon doctorat en théologie à Fribourg.»

Un culte mensuel - en russe - sera célébré dans l’édifice. Selon Roland Jaquemoud, il n’est pas prévu de le reconsacrer dans ce but. Mais l’endroit, à l’abandon, nécessitera un bon nettoyage et son mobilier devra être adapté à la foi orthodoxe. Les murs, classés, resteront intacts. La convention signée par l’Abbaye et le diocèse de Chersonèse est établie pour vingt ans. Si tout se passe bien, il sera reconduit en 2038 (24 heures)