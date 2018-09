Les pavés de la rue du Pont seront enfin enlevés

Dès cet automne, les pavés de la rue du Pont seront enlevés. Ainsi en a décidé le Conseil communal de Montreux lors de sa dernière séance, avec 62 oui, 5 non et 7 abstentions.

C’est la fin d’une saga qui avait débuté au printemps 2009. À cette époque, la pose de pavés en granit dans la vieille ville s’était avérée bruyante pour les habitants: les valeurs limites de bruit étaient dépassées la nuit. Ce problème avait pu être corrigé par la mise en place d’une zone 30 km/h.

Mais les voisins, toujours dérangés, n’avaient pas lâché l’affaire, déposant deux pétitions auprès de la Ville (en 2009 et en 2014). La troisième en 2017, alliée à une nouvelle façon de calculer le bruit à l’horizon 2035, a fait pencher la balance.

La mise à l’enquête a déjà eu lieu, rien ne s’oppose à ce que le remplacement par du revêtement bitumineux réduisant le bruit routier commence tout prochainement.

Une réalisation qui nécessitera la fermeture de la rue du Pont durant environ trois semaines. Il n’en coûtera à la Ville que 15 000 fr. pour changer ces pavés, l’entreprise qui les a posés ayant accepté de prendre à sa charge une partie des travaux. En effet, les petits blocs de granit s’étaient avérés défectueux: ils se fissuraient en raison d’un défaut dans la composition du mortier.

La Municipalité en profitera pour effectuer dans ce même secteur des travaux complémentaires (notamment la pose d’une borne hydrante) pour environ 60 000 francs.

À noter que l’Exécutif a appuyé dans son préavis à quel point il s’exécute «contraint» et prend donc ces mesures à contrecœur: «La Municipalité regrette, finalement, que cette ancienne route de rive n’ait pu conserver ses modestes zones pavées, en tant que rappel légitime de sa substance historique. En effet, l’inventaire des voies de communication historiques d’importance nationale la répertorie en tant que telle; et les secteurs pavés, ainsi disposés, formaient non seulement une unité avec les maisons patriciennes et les transversales piétonnes, mais renforçaient aussi le caractère villageois, en favorisant en outre le ralentissement du trafic.»

Une éventuelle piste cyclable dans la ville serait à l’étude. Les pavés enlevés resteront propriété de la Commune. Personne ne sait s’ils seront réutilisés ailleurs ultérieurement. (24 heures)