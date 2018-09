Les policiers de la Riviera seront (un peu) augmentés

La direction de l’Association Sécurité Riviera a décidé de faire un geste à l’intention de son corps de police (une centaine de fonctionnaires). Elle a «inscrit au budget 2019 une enveloppe de 540 000 francs dans le but de revaloriser les salaires du personnel policier», précise le directeur Frédéric Pilloud. La mesure a été avalisée par le Comité de direction (Exécutif). Elle doit être débattue et votée le 20 septembre par le Conseil intercommunal (organe délibérant). Pour rappel, l’ASR gère la sécurité des dix communes de la Riviera. Elle regroupe policiers, ambulanciers, pompiers, Protection civile.

Actuellement, les policiers de la Riviera sont les moins bien payés du canton, derrière la Gendarmerie et les huit autres polices coordonnées vaudoises. Et cela bien que la formation soit la même et les missions quasi identiques. À grade et ancienneté égaux, l’écart de salaire mensuel peut être conséquent: 200 francs au début, 800 à 1000 francs au mitan de la carrière, jusqu’à 1400 francs sur la fin par rapport à un gendarme ou un policier de l’Ouest lausannois.

«Nous avons pris toute la mesure du problème. Il aurait été malhonnête de notre part de ne pas réagir»

Après des années d’incompréhension et de réclamations auprès de leur direction, les agents riviéristes s’en étaient ouverts à «24 heures» ( notre édition du 30 avril ). «Nous avons pris toute la mesure du problème. Il aurait été malhonnête de notre part de ne pas réagir», affirme Bernard Degex, président du CoDir et municipal blonaysan. Par ailleurs, des adaptations salariales au profit de 15 policiers ont été effectuées avec effet au 1er juillet 2018.

L’enveloppe d’un demi-million de francs pour 2019 est une mesure transitoire, uniquement à destination des policiers. En 2020, d’autres mesures salariales pourraient être prises afin de revaloriser l’ensemble des corps de l’ASR. Mais pas seulement. «Nous allons poursuivre le développement d’une politique de ressources humaines cohérente, transparente et équitable pour l’ensemble des services. D’autres mesures visant à renforcer la sécurité du personnel et de la population seront prises», poursuit Frédéric Pilloud.

«C’est un susucre»

«Cette vision est juste et a été prise en accord avec les représentants du personnel, précise Angel Lopez, président de la Commission du personnel et ambulancier. La mesure transitoire visant l’augmentation des salaires des policiers est un geste de bonne volonté de la direction et du pouvoir politique. Nous sommes plutôt satisfaits, même si le rattrapage vis-à-vis des autres polices du Canton n’est pas complet. En même temps, il ne fallait pas trop donner d’un coup pour ne pas créer de disparités avec les autres employés de l’ASR.»

Les policiers de terrain, qui nous avaient informés de leur situation au printemps, détonnent dans ce concert de louanges. «C’est un susucre. Ils ont pris une mesure transitoire pour calmer notre colère, mais c’est loin d’être suffisant. Nous sommes vraiment très mécontents», s’emporte Albert*. Ce fonctionnaire expérimenté pointe aussi du doigt le fait que la participation à la caisse de pension va augmenter de 1% en 2019, idem en 2020, ce qui rabote d’autant l’augmentation annoncée.

Pour Franz*, «non seulement, il n’y a pas de rattrapage avec les confrères des autres polices, mais encore moins de rétroactivité. Par ailleurs, on est dans le flou quant à savoir comment la somme va être répartie. Ils ont pris une mesure à la va-vite, en ne demandant pas trop pour ne pas effrayer le Conseil intercommunal qui devra valider cette proposition.»

Ce dernier devra se prononcer sur le budget, où les charges brutes se montent à 43,3 millions de francs. Les revenus escomptés sont de l’ordre de 25,4 millions. Le déficit de 17,9 millions (18,4 millions en 2018) sera réparti entre les dix communes de la Riviera au prorata de leur population.

* Identités connues de la rédaction (24 heures)