Les pompiers s’engagent deux fois moins longtemps

Laurent Wehrli n’est pas seulement syndic de Montreux, et donc hôte 2019 de la Conférence de la protection de la population organisée chaque année par la Confédération. Il endosse aussi la casquette de président de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers. À ce titre, il s’est exprimé sur le dispositif helvétique avec cette question de départ: «Les sapeurs-pompiers sont-ils préparés à la maîtrise des événements actuels et à venir?» Pour l’élu, la réponse est claire: oui. Et ce pour une raison principalement: «Un dispositif de fusée à trois étages, image-t-il. À savoir sapeurs-pompiers, Protection civile et armée. Les premiers sont compétents pour assurer ce que l’on appelle la primo-intervention, c’est-à-dire les mesures d’urgence. Cette complémentarité, sans fanfaronner, fait la force de la Suisse en capacité d’intervention, ce sont les chiffres qui le disent.»

Cette réussite doit aussi beaucoup au savant mélange de professionnels (1300, principalement autour des gros centres urbains) et de volontaires (88'000), contrairement aux dispositifs de France ou d’Angleterre davantage professionnalisés, mais autrement plus coûteux et pour une efficience pas forcément supérieure. «Notre système garantit économicité et efficience», ajoute le Montreusien. Pour, au final, des temps d’intervention réduits et respectant les exigences légales: premier véhicule sorti en dix minutes dans un environnement à forte densité, 15 dans un milieu où les casernes sont plus éloignées pour les volontaires.

En tête de liste des défis actuels, Laurent Wehrli cible le recrutement: «Les effectifs sont stables, mais ce qui a changé, c’est le temps d’engagement, qui a passé de 15 à 7 ans en 20 ans. Nous devons recruter plus régulièrement et donc former davantage, même si les outils électroniques facilitent la vie avec la possibilité d’étudier la théorie à domicile.»

L’effort, ajoute-t-il, doit aussi porter sur les employeurs, qui rechignent parfois à engager des personnes appelées à quitter leur poste sans prévenir. Deux autres priorités: «Rester attentif aux évolutions technologiques qui permettent de gagner encore en efficience et s’adapter à l’évolution des risques. Un exemple? Une intervention pour un feu de garage ne sera pas identique si le lieu abrite une voiture électrique ou thermique, en attendant des voitures à hydrogène. Tout cela aussi nécessite de la formation complémentaire.»