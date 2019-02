Les préparatifs de la Fête et les chantiers font mal au commerce

«Là il est 11 h, nous avons trois personnes. Et le samedi, c’est vide, alors que nous sommes pleins d’habitude.» Il a beau garder le sourire, les chiffres de janvier de l’agence Payot de Vevey n’ont pas de quoi réjouir son gérant, Jean-Marc Bourqui. En cause, la fermeture dès octobre de la place du Marché et de ses 400 places de parc pour huit mois, ajoutée aux restrictions de circulation entrées en vigueur au 1er janvier dans le centre-ville. «Beaucoup de gens nous disent trop difficiles d’accès», reprend-il, confirmant les dires de nombreux autres commerçants. Les trois chantiers en cours sur les quatre voies d’accès à la librairie le laissent en outre perplexe: «On a une impression de précipitation à vouloir tout faire avant la Fête.»

Hatem Salihu, à l’Hostellerie de Genève, est frappé de plein fouet. Terrasse amputée aux trois quarts par le chantier des arènes, pergolas démontées, clients clairsemés: le nouveau patron depuis l’automne a dû se résoudre à licencier. Il ne tient plus à s’exprimer compte tenu des critiques qui ont suivi son coup de gueule dans «Le Régional». Il y admettait notamment 200'000 francs de pertes entre novembre et janvier.

Son concurrent et voisin du Cep d’Or a aussi taillé dans les effectifs mais a conservé sa terrasse malgré la proximité immédiate de l’arène. Le truculent patron Jacques Oliger, aussi propriétaire du Charly’s, se démarque par contre par son avis tranché: «Moi je dis que cette Fête est une chance extraordinaire, avec à la clé un excellent bilan commercial à venir et un bénéfice d’image sur vingt ans, j’en veux pour preuve l’édition de 1999. Oui, il y aura un impact, mais largement compensé.» Beaucoup en doutent. Véronique Overney, de la Librairie La Fontaine, se souvient y être parvenue il y a vingt ans.

Gilles Dind, gérant de Colin Cycles, a préféré anticiper: points de collecte pour aller chercher les vélos, horaires adaptés et réduction des commandes. Le patron a surtout décidé qu’il fermera durant la Fête: «Pour l’instant, on s’en sort tant bien que mal. À voir en mars-avril avec plus de recul. De toute façon, la Commune et la Confrérie ont annoncé la couleur: ils ne dédommageront pas.»

Jacques Oliger, le Cep d’Or

L'avenue de la Gare dans le viseur

Chez Altmann Sports, à la rue de la Madeleine, on s’est finalement convaincu de rester ouvert durant la Fête, pour les fidèles. Mais Steve De Crousaz enjoint ses 15 employés de prendre des vacances ou un congé non payé à cette période. «Je travaillerai seul avec mon associé et nous ouvrirons un étage sur les trois.» Le plan de circulation mis en place par la Commune met aussi les commerçants sur les dents. Ces derniers ont obtenu il y a peu un assouplissement du dispositif devant la justice (lire encadré). Mais pour Steve De Crousaz et d’autres, le problème du trafic à Vevey est bien plus large.

Les regards sont en premier lieu tournés vers l’avenue de la Gare. Sa voie en moins, ses nouvelles pistes cyclables et les tests de feux en cours y génèrent des nuisances non négligeables sur l’axe est-ouest. «Le problème à Vevey, ce n’est même plus le parcage, ce sont les difficultés à circuler en ville, lance Michela Comuniello. J’ai déménagé mon onglerie de la rue de Lausanne à la rue du Simplon, plus près du parking de la Coop et du Panorama. Mais mes clientes me disent ne plus vouloir venir dans cette gabegie.»

Michela Comuniello, onglerie Moda Nail

Une pétition en circulation

Les mêmes échos reviennent à Aurélia, coiffeuse à la rue du Simplon. Elle vient de lancer une pétition pour remettre cet axe en bidirectionnel et rouvrir le passage entre la rue de Lausanne et le giratoire de la gare, «au moins jusqu’à la fin de la Fête des Vignerons, et éventuellement de manière définitive si la nouvelle configuration convenait». Comme une centaine d’autres personnes, Maud Séverin, patronne du bistrot le Pacific, a signé: «Plein de clients me disent préférer aller faire leurs courses à Châtel-Saint-Denis ou Blonay. Je suis une pro-Fête des Vignerons, mais entre les passages piétons trop courts, les pistes cyclables, les tests de feux à l’avenue de la Gare et la ville ouverte dans tous les coins, tout ça juste avant la Fête, c’est trop.»

Une «urgence» à rénover

La syndique Elina Leimgruber réfute tout mauvais timing. Elle évoque des chantiers communaux «à caractère d’urgence» et l’importance de celui en cours sur la route cantonale pour «améliorer la fluidité en faveur des automobilistes, tout en respectant les autres usagers de la route», notamment les 1500 élèves des trois établissements scolaires qui bordent la route. «Les échos très positifs de cyclistes et de nombreux piétons» la confortent aussi dans ce choix.

L’élue Verte fait valoir les mesures mises en place: bus 202 gratuits le samedi, abonnements de bus offerts durant la Fête, parking P+R, places de parc disponibles pour 3 h sur les avenues de Gilamont et Blonay, parking de Manor ouvert 24 h/24 et des facilités pour la livraison des commissions. «Des mesurettes», selon certains. La syndique s’inscrit en faux. «En outre, la somme de 200'000 fr. va être versée à l’Association des commerçants de Vevey pour des actions d’animation et de communication.» Certains réclament une gratuité des transports publics. Disproportionné: «Une gratuité générale aurait eu un coût important que l’on peut estimer à environ 500'000 fr. pour la seule ligne 202.» (24 heures)