Les résidents d’Eben-Hézer sur scène à La Tour-de-Peilz

Monter une comédie musicale avec les résidents de la Cité du Genévrier, à Saint-Légier: c’était le défi lancé à René-Claude Emery il y a deux ans et demi. Il prendra corps à la fin du mois à la salle des Remparts de La Tour-de-Peilz. Cet événement est organisé à l’occasion des 50 ans de l’institution socio-éducative et des 120 ans de la Fondation Eben-Hézer qui la soutient.

La pièce «Le miroir des mondes» commence par une découverte archéologique. On est ensuite plongés dans le passé d’un peuple fictif par un récit chanté et décliné en différents tableaux», raconte René-Claude Emery. Le chœur, composé de 70 habitants de la région, est ponctué par des scènes mimées ou récitées, par des danses ou des spectacles de marionnettes réalisés par une cinquantaine de pensionnaires présents sur scène. «Pour inclure les résidents moins autonomes dans le projet, on a tourné des petits films muets avec eux», précise l’artiste avec enthousiasme.

Réel casse-tête pour le metteur en scène, qui a créé la pièce en fonction des désirs des participants: «Les envies de chacun, pour l’un tenir une épée, pour l’autre danser, m’ont donné des idées pour imaginer une époque, une atmosphère, explique-t-il. Rien n’était écrit d’avance.»

L’engouement semble être au rendez-vous, avec déjà plus de 1'500 billets vendus. Anne Briguet, adjointe de direction de la Cité du Genévrier, se réjouit de ce succès. Elle estime que l’essentiel a déjà été accompli sur le plan humain: «Une résidente était heureuse de se sentir traitée comme une véritable actrice par le metteur en scène et non comme une personne en situation de handicap. Si la Fête des Vignerons est l’équivalent des Jeux olympiques dans la région, cette pièce de théâtre correspond aux Jeux paralympiques.»