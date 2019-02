Les secrets de fabrication des «faiseurs de neige»

Faute de neige en suffisance en décembre, Christian Pollet et Aurélien Chambet ont turbiné pour que les skieurs puissent dévaler les pistes du Meilleret durant les Fêtes. Leur travail a payé: la quinzaine a pu se dérouler de fort belle manière dans les Alpes vaudoises.

On les appelle des nivoculteurs ou snow makers (faiseurs de neige). Sur les pistes de Villars, Gryon et des Diablerets, ils sont quatre à piloter les 266 enneigeurs du domaine, dont deux sur le versant ormonan. Pour pouvoir ouvrir à Noël, Christian Pollet et Aurélien Chambet ont entamé la fabrication fin novembre. Dès que le mercure est descendu en dessous de – 3,5 °C, température maximale permettant la production. «Au début, on a travaillé 24 heures sur 24 pendant une bonne semaine, en nous relayant toutes les 12 heures», raconte Aurélien Chambet. Car même à l’ère de l’automatisation, il faut être présent en permanence lorsque les canons tournent, s’assurer que tout fonctionne, affiner les réglages des 41 enneigeurs du Meilleret en fonction du vent, de la température ou encore de l’hygrométrie.

L'eau et l'air sont pulvérisés à haute pression au travers de buses. Photos: PATRICK MARTIN

Ces opérations sont menées depuis un local situé aux bas des pistes du Meilleret. «De là, on peut commander l’orientation et la hauteur, ainsi que le débit d’eau et d’air», décrit Aurélien Chambet. En gérant l’apport de ces deux ingrédients, les nivoculteurs peuvent confectionner des flocons plus ou moins humides. «En début de saison, on cherche plutôt une neige humide, plus dure, pour créer un fond qui résistera aux intempéries. On peut ensuite fabriquer une couche plus sèche, plus proche de la neige naturelle.»

Quid des additifs aidant à la cristallisation de l’eau, comme le Snomax, produit contenant une bactérie inactivée nommée Pseudomonas syringae et qui a défrayé la chronique pour ses risques potentiels sur l’environnement? «Il n’est plus permis d’en utiliser depuis de nombreuses années», répond Christian Pollet

Christian Pollet, nivoculteur, gère les canons à neige à distance.

Septante piscines

Cette année, 62'000 m3 d’eau, puisée dans le lac artificiel d’Arnon (BE) sur le versant opposé de la vallée via les installations de turbinage de Romande Energie, ont été transformés pour produire 167'000 m3 de poudreuse aux Diablerets. Pour enneiger tout le domaine skiable, il aura fallu recourir à 240'000 m3 d’eau ( lire encadré ), l’équivalent d’une septantaine de piscines olympiques.

Le manteau neigeux désormais suffisamment épais pour résister jusqu’à Pâques, la production est terminée et les deux employés de Télé Villars-Gryon-Les Diablerets (TVGD) peuvent entamer la révision des installations qui se poursuivra jusqu’à la prochaine saison de ski. «On ne fabrique pas plus que nécessaire, explique Didier Détraz, directeur adjoint de TVGD. Parce qu’en fin de saison, on devra déplacer l’excédent avec nos machines pour accélérer la fonte et permettre aux agriculteurs de travailler. Et parce que chaque m3 de neige nous coûte 5 francs. À ce prix-là, on réfléchit bien aux volumes produits.»

À lire : Tir nourri de canons face au climat

L’enneigement mécanique pèse lourdement dans le budget des exploitants. TVGD a investi progressivement 15 millions de francs depuis 2007 pour équiper son domaine. Calculer les retombées économiques est en revanche plus difficile: «Sans les canons, on aurait de la peine à ouvrir à Noël, estime Didier Détraz. À cette période, on réalise 20 à 25% de notre chiffre d’affaires ( ndlr: 15 millions de francs par an ). Ils nous permettent aussi de vendre la destination toute l’année: les clients ont la garantie qu’il y aura de la neige chez nous.»

Dépendance inquiétante?

Cette situation de dépendance a de quoi inquiéter. Les directeurs de stations reconnaissent que les canons sont devenus une nécessité. Qu’arrivera-t-il si les températures continuent de grimper? «C’est une question qu’on se pose, réagit Christian Pollet. Les fabricants ont fait des progrès. Avec les anciennes perches à neige, il fallait – 5 °C pour travailler, alors qu’on peut le faire aujourd’hui à – 3,5 °C. Soit cette évolution se poursuivra, soit on trouvera d’autres techniques. Il est par exemple aujourd’hui possible de fabriquer de la neige dans des containers…»

À voir : comment fabrique-t-on une luge?

(24 heures)