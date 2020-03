Même Freddie Mercury le chante: «Restez chez vous»

L'équipe du site internet «mymontreux.ch», véritable bible de la vie et de l'histoire de la perle de la Riviera, a cette semaine plaqué un masque chirurgical sur la bouche et le nez de la statue de Freddie Mercury. Mais aussi un écriteau sur le torse du frontman du légendaire groupe anglais Queen.

Le message écrit en français et dans la langue de John Lennon incite les gens à rester chez eux. Un comble pour le chanteur du band dont deux des albums légendaires sont «A Night at the Opera» et «A Day at the Races».

L'agence de photo Keystone a pris un cliché de la statue. L'image a été reprise par de nombreux médias suisses et internationaux.

Mama mia, mama mia!

La statue de Freddie, poing tendu vers le ciel, et l'autre main sur le micro, a été installée sur les quais montreusiens en 1996, puis déplacée de quelques mètres en 2002. Haute de trois mètres, elle est l'oeuvre de la sculptrice tchèque Irena Sedlecká.

Les quatre membres de Queen, particulièrement Freddie Mercury, qui y possédait un appartement et un studio d'enregistrement, appréciaient Montreux. Plusieurs albums ont été conçus dans la ville, dont le dernier, le prémonitoire «Made in Heaven». Queen s'est produit à deux reprises au Montreux Jazz Festival. Mama mia, mama mia!