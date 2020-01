Michel Mayor revient dans le collège de son enfance

«Je suis très content que la Commune m’ait invité et je me rendrai avec plaisir ce 21 mars à Aigle», déclare le professeur Michel Mayor. Le colauréat avec Didier Queloz du Nobel de physique en 2019 sera même l’invité d’honneur des célébrations du 150e anniversaire du collège de la Grande-Eau. «J’ai quand même pas mal usé mes fonds de culotte dans cette école, rit l’astrophysicien dont le nom orne depuis 2012 le collège attenant à celui de la Grande-Eau. J’ai gardé beaucoup d’attaches à Aigle, amis et famille. Mon beau-père, Alfred Pirolet, décédé il y a deux ans, fut syndic d’Aigle. Je suis donc resté très attaché à la ville.»

«Les festivités, qui se dérouleront dans les locaux et la cour de l’établissement, seront particulièrement dédiées aux élèves actuels et anciens, mais elles se veulent aussi un événement tout public et multigénérationnel», annonce Cyril Zoller, l’un des organisateurs de ce 150e. Ces derniers collectent des photos anciennes, archives et autres souvenirs à afficher pour cette journée de commémoration. «Il faut que je cherche mais je dois avoir des photos de sorties scolaires ou de camps de ski», poursuit Michel Mayor.

Ancienne salle de classe

Les animations seront nombreuses, dont une partie fera miroir à la carrière du codécouvreur de la première exoplanète. «Nous allons notamment montrer avec AstroChablais l’exposition existante «De la Terre à l’Univers». Nous aurons aussi un planétarium, dôme gonflable qui diffuse avec un projecteur 3D des images du ciel et des planètes et qui accueillera plusieurs conférences, mais encore une conférence sur les exoplanètes», résume Cyril Zoller.

AstroChablais va créer des fusées à eau pour les enfants à qui seront dévolues d’autres animations. Les élèves actuels préparent de leur côté des dessins pour le grand jour, alors qu’en lien avec la direction des écoles aiglonnes, une ancienne salle de classe sera recréée avec du mobilier idoine, avec exposition d’archives.

Les organisateurs font aussi appel aux anciens ou actuels groupes de musique pour animer la journée. Une scène leur sera dédiée. Comme à d’autres formations qui ont déjà confirmé leur présence: Yellow Dogs, Meskaline, la Fanfare et l’École de musique d’Aigle.

Enfin, le caveau communal sera ouvert toute la journée et réservé aux anciens élèves.

Informations pratiques sur Facebook, «150 du collège de la Grande-Eau».

Pour les inscriptions: administration@aigle.ch.