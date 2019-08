MobiChablais verra plus grand dès la rentrée

Lancé en décembre dernier, MobiChablais, réseau de bus urbains et d’agglomération, passe à une deuxième phase dès le 19 août. L’offre des Transports publics du Chablais (TPC) sera augmentée. Pour rappel, onze nouvelles lignes de bus circulant chaque demi-heure dans les communes d’Aigle, Ollon, Monthey, Collombey-Muraz ont été créées. On a aussi instauré une circulation quotidienne avec des horaires étendus, ainsi qu’un service unique en Suisse: un bus à la demande sur appel. Trente chauffeurs supplémentaires ont été engagés. «Malgré différents problèmes rencontrés au début du processus, notamment des bugs sur l’application dédiée, nous sommes satisfaits du dispositif. Nous allons donc l’étendre comme prévu», déclare Grégoire Praz, directeur des TPC.

Première mesure phare de la deuxième étape, le passage de la cadence au quart d’heure du bus urbain dans les villes de l’agglomération desservies, soit Aigle, Monthey et Collombey-Muraz. De manière générale, les cadences seront augmentées sur la majeure partie du maillage d’agglomération. Les horaires seront modifiés pour y parvenir.

«Nous allons créer en outre une douzième ligne qui reliera rapidement Monthey à Aigle en passant par la zone industrielle et commerciale – environ 1400 emplois – et l’étang du Duzillet», informe Hugues Romain, chef de projet MobiChablais.

Des utilisateurs s’étaient plaints d’une certaine complexité lors des semaines suivant la mise en place de MobiChablais (projet devisé à 5,5 millions de francs), de la disposition de certains arrêts, de problème liés à l’application, de la ponctualité pas toujours respectée. Avec les nouveautés de la rentrée, les TPC veulent faciliter la vie des usagers. Une simplification des tracés de lignes, un horaire en temps réel sur l’application (chargée 5500 fois) ainsi qu’une amélioration de la lecture des horaires sur les différentes lignes feront partie de la phase 2. Comme lors du lancement, des assistants seront aux arrêts et dans les bus, les premiers jours, pour accompagner les clients.

Enfin, le service des arrêts desservis à la demande démarrera plus tôt dans la soirée (19h30 au lieu de 21h). «Ceci répond à un vrai besoin. Entre décembre et la fin juillet, ce sont plus de 15'000 demandes de passage qui ont été enregistrées, soit en moyenne 60 par jour», précise Grégoire Praz.