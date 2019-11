Mobilisation à Montreux pour dédier un lieu à Franz Weber

Deux actions ont été lancées depuis la mort de Franz Weber au printemps, à l’âge de 91 ans. Une motion déposée par le groupe des Verts au Conseil communal et une pétition populaire, qui a récolté pas moins de 856 paraphes. Cette double initiative a pour but de rendre un hommage au célèbre écologiste qui avait posé ses valises à Montreux en 1974 pour ne plus le quitter. L’idée serait de donner un nom à un lieu – rue, place, quai, etc. – de la Perle de la Riviera.

Mercredi soir, le plénum s’est penché sur la prise en considération de la motion, puis de la pétition. Pour les Verts, Béatrice Tisserand estime évidemment nécessaire «de saluer la mémoire de l’homme, qui figure parmi les grandes personnalités qui ont vécu à Montreux. Laissons le libre à choix à la Municipalité de décider de la nature de l’hommage.» L’UDC a laissé la liberté de vote à ses membres alors que Montreux Libre a choisi majoritairement de soutenir l’hommage, pas le PLR. Pour le socialiste Romain Pilloud, «nommer un endroit Franz Weber, c’est aussi honorer l’histoire».

Vers un «parc Franz Weber»?

Les membres de la commission chargés de rapporter sur les deux initiatives ont estimé qu’il fallait «nommer un espace pour Franz Weber dans la zone où il a vécu, plus précisément proche du lac et dans le secteur du Basset à Clarens». Sachant qu’il n’est pas possible de débaptiser le quai des Villas Dubochet pour le renommer quai Franz Weber dans un espace déjà désigné, l’endroit privilégié pourrait être le parc du Basset, très arboré, qui serait alors renommé «parc Franz Weber».

La majorité du corps délibérant s’est prononcé en faveur de la prise en considération de la motion et de la pétition. Les votes défavorables émanent principalement des rangs PLR et UDC.