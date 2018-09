Mobilisation villageoise contre les actes de vandalisme

Blonay serait-elle le parent pauvre en ce qui concerne la sécurité sur la Riviera? Nombre de villageois de cette commune de plus de 5000 habitants le pensent. Un groupe de citoyens a relayé vendredi ces inquiétudes en remettant au Conseil communal une pétition de 170 signatures réclamant de meilleures prestations policières. «Ce nombre peut paraître peu élevé, commente Mélanie Bron, pétitionnaire aux côtés d’une autre villageoise, Sylvie Moret, et de Jean-Marc Nicolet, conseiller communal Les Verts et Ouverts. Mais les signatures ont été récoltées dans le creux de l’été sans difficulté. Et toutes les personnes sollicitées l’ont signée d’un trait, à l’exception d’une seule qui a refusé, une nouvelle habitante. C’est un sentiment d’insécurité grandissant qui nous amène à déposer cette pétition.»

Le moment choisi pour cette mobilisation contre les actes de vandalisme peut paraître mal choisi. Il n’en est rien à entendre Mélanie Bron: «Alors que la situation empire à nos yeux, nous craignons une désertion de la police à Blonay l’an prochain avec les grands événements prévus, Fête des Vignerons, à Vevey, Montreux Jazz Festival.» Et à Blonay, nombre d’habitants sont las de retrouver les alentours du parc de l’Ancien Stand, la gare ou les haltes du train Vevey-Blonay jonchés de débris, de constater des vols, des déprédations sur des biens publics et de subir des nuisances sonores. «Police Riviera concentre ses efforts sur les grandes communes du bas, Montreux, Vevey et La Tour-de-Peilz, explique André Grivel, conseiller communal Les Verts et Ouverts. Mais il y a aussi des méfaits dans notre commune pour lesquels les agents devraient daigner se déplacer.» «Ces méfaits ne sont d’ailleurs le plus souvent même pas enregistrés par la police, ajoute Jean-Marc Nicolet. Ce qui fait apparaître une fausse amélioration des statistiques de la criminalité.»

André Grivel, qui figure parmi les cinq élus blonaysans délégués à l’Association Sécurité Riviera (ASR), s’est déjà fendu l’an passé d’une motion, à Blonay, remettant en cause la répartition des coûts des prestations policières sur la Riviera. En avril dernier, il a encore interpellé la Municipalité sur la possibilité et l’opportunité pour Blonay de quitter l’ASR et de déléguer la sécurité communale à la police cantonale. La réponse de l’Exécutif devrait survenir le 25 septembre lors de la prochaine séance du Conseil communal, durant laquelle sera aussi débattue la pétition déposée vendredi. «Par mon interpellation, je veux enjoindre la Municipalité à assumer son rôle en matière de sécurité, qui n’est pas l’apanage de l’ASR. Serait-il judicieux d’engager un éducateur de rue? Il faut en tout cas améliorer la prévention, les prestations et les interventions de police de proximité dans notre commune.» (24 heures)