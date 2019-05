Mobilité: Ouverture souhaite une amélioration

Pour Ouverture, «la voiture individuelle reste aujourd’hui la meilleure amie du Bellerin. Il faut prendre une nouvelle voie». Le parti, qui compte six élus au parlement, regrette que nombre de hameaux de la commune – très étendue – sont «très mal desservis par les transports publics». Dans une interpellation déposée la semaine dernière, Ouverture avance les exemples du Châtel (six bus par jour) ou Les Dévens (sept). Insuffisance des cadences et horaires mal pratiques sont pointés du doigt.

Le parti demande un état des lieux à l’Exécutif. «Je répondrai de manière exhaustive lors d’un prochain Conseil, annonce le syndic Pierre Rochat. En l’état, le besoin ne semble pas flagrant à la Municipalité, sachant que nous n’avons quasi aucune demande des habitants des hameaux pour augmenter le réseau et la cadence des bus.»

Ouverture avance elle-même des pistes. Exemples? Une navette autonome reliant le centre et plusieurs hameaux, des zones de partage de véhicules style Mobility dans les hauts, mise à disposition de vélos – voire électriques –, incitation au covoiturage. Surtout, la possibilité de raccrocher Bex à MobiChablais. Réseau de bus exploité par les Transports publics du Chablais (TPC), il dessert Aigle, Ollon, Monthey et Collombey-Muraz.

«MobiChablais, ce serait bien mais ça coûte 470'000 francs par an, alors que la collectivité en débourse déjà 700 000 pour desservir en transports publics la commune de Bex. Et le système ne se justifie pas totalement compte tenu de notre bassin de population en rien comparable à ceux d’Aigle, Monthey ou Collombey», estime le syndic.

«Bien sûr que nous sommes déçus que Bex n’intègre pas le réseau de MobiChablais. Notamment parce que ça fonctionne bien à Ollon, composée aussi de nombreux hameaux. Nous avons néanmoins bon espoir que Bex nous rejoigne un jour», exprime Frédéric Borloz, président des TPC et syndic d’Aigle. (24 heures)