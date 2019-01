Monteur sanitaire acquitté après la fuite de gaz fatale

L’installateur sanitaire qui répondait d’homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence a été acquitté en 2e instance par la Cour d’appel pénale vaudoise. L’habitant de Rossinière se dit «satisfait et surtout soulagé» par l’issue du procès, «d’autant que mon client est un voisin du chalet où s’est déroulé le drame et la connaissait la victime depuis l’enfance», déclare l’avocat du prévenu, Me Marc Zürcher.

Le 7 février 2012, un Vaudois de 43 ans avait perdu la vie en raison d’une fuite de monoxyde de carbone dans le chalet d’une amie d’enfance. Retrouvée inanimée par la locataire d’un appartement situé au rez du chalet, la logeuse avait été héliportée aux HUG et avait échappé de justesse à l’asphyxie.

Le gel en cause

Le fournisseur de la chaudière dont émanait la fuite, un de ses techniciens et le monteur sanitaire de Rossinière, qui l’avait installée, avaient été acquittés une première fois en septembre dernier. Selon l’ATS, l’enquête pénale avait permis d’établir que la fuite a d’abord été causée par le gel de la conduite d’évacuation d’eau de condensation. Les températures avoisinaient les -20 degrés la nuit du drame. Le gel survenu à l’intérieur du local de chaufferie situé au rez du chalet, fermé par une porte dépourvue d’isolation thermique, a déréglé le brûleur.

La famille du quadragénaire décédé avait renoncé à faire appel, au contraire de la logeuse, âgée de 44 ans au moment du drame. En audience, celle-ci a expliqué ne plus pouvoir exercer son métier. Elle est encore aujourd’hui sous médicaments en raison de maux de tête. (24 heures)