Montheysans et Collombeyrouds débattront de la fusion

Lundi, les autorités de Monthey et de Collombey-Muraz (VS) ont communiqué leur volonté d’avancer dans le projet, commencé l’an passé, de fusion à deux. Une nouvelle étape a été franchie avec la décision d’associer la population au processus. Citoyens et citoyennes des deux communes sont même invités à tenir un rôle actif au travers d’ateliers participatifs. Au nombre de cinq, ces derniers se dérouleront dans les deux communes entre le 15 et le 23 octobre. L’élaboration d’un rapport technique et financier a aussi été décidée.

L’union des deux communes, donnerait naissance à une ville de 27'000 habitants, soit un petit peu plus que Montreux. Ce serait surtout la deuxième cité valaisanne, derrière Sion et devant Martigny, ou encore la dixième romande. À ce jour, Monthey (28,6 km2) compte environ 18'000 habitants et Collombey (29,8 km2) 9000.

Selon les deux exécutifs, accompagnés par SEREC, bureau spécialisé dans les fusions de communes, les populations «pourront s’exprimer librement sur les forces et les faiblesses actuelles de leur commune de résidence». Sur le fond, Montheysans et Collombeyrouds auront la possibilité de se projeter en mettant en avant avantages et inconvénients d’un tel mariage, et aussi d’apporter «leurs réflexions plus générales sur ce projet», communiquent les deux exécutifs. Un rapport sera établi.

Une large consultation publique sera encore diligentée durant le premier trimestre 2020. Ce «sondage» sera intégré à la synthèse, qui sera ensuite remise aux autorités exécutives et délibérantes des deux communes. Les deux exécutifs reprendront alors la main et décideront si le projet doit se poursuivre pour une éventuelle fusion à l’horizon 2025.