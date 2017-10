Montreux Libre et UDC alliés de circonstance

«Une alliance inédite». Ce sont les termes de Susanne Lauber Fürst, conseillère communale Montreux Libre, pour qualifier la collaboration entre son parti et l’UDC au sujet de la refonte du 2m2c, ex-Centre de Congrès, prévue sur deux ans dès l’été 2020. Les deux formations non représentées à la Municipalité ont fait part ce mercredi de leur scepticisme concernant la nature des travaux et le mode de financement des 80 millions nécessaires, selon le dernier chiffre articulé. «C’est un train sans frein et sans aiguillage», lance Emmanuel Gétaz (Montreux Libre), qui réclame une étude sur les besoins réels du Centre de Congrès avant toute décision.

Le dossier file pourtant à bonne allure. Pour rappel, le 2m2c, qui accueille entre autres le Montreux Jazz Festival, doit adapter ses structures aux nouvelles normes ECA. A cela s’ajoute un projet de rénovation de certaines surfaces en vue de les rendre plus attractives. Le Conseil communal a validé en mars à une très large majorité (avec l’UDC, mais sans Montreux Libre) les 3 millions nécessaires pour dessiner le projet.

Ce crédit d’études a certes aisément passé la rampe, mais il est assorti de l’obligation de présenter des garanties par la Municipalité. En premier lieu, des précisions sur le projet municipal de taxe de séjour communale censée couvrir un tiers du financement. Le corps délibérant a aussi demandé une étude de marché et de financement. L’idée d’un référendum spontané a en outre été soutenue dans tout l’hémicycle, démonstration du fait que le dossier titille au sein de partis de tous bords. Au final, la population aura probablement le dernier mot pour valider le choix politique.

Le débat n’en reste pas moins biaisé aux yeux des deux partis «d’opposition», qui dénoncent l’orientation prise vers une variante «premium» hors de prix. «Or, à ce stade, sans étude précise, il est impossible de juger de l’option la plus adéquate, insiste Emmanuel Gétaz. Nous pourrions nous en tenir à une adaptation aux normes ECA qui oscillerait entre 30 et 35 millions.»

Le financement ne convainc pas plus. Et pas question d’envisager une hausse d’impôt affectée aux travaux. «Nous voulons un plan financier clair et sincère», ajoute Christine Menzi (UDC). Son collègue de parti Tal Luder craint pour sa part «que l’entier des moyens communaux soit affecté au 2m2c, au détriment d’autres projets importants». Un souci partagé par le syndic PLR Laurent Wehrli, «raison pour laquelle nous menons une réflexion équilibrée et voulons maintenir la part du contribuable à un tiers».

A ce stade, le financement est envisagé en trois parts égales: une pour la Commune, une pour des sources externes (collectivités de la Riviera, Canton via un prêt sans intérêt de 10 millions, etc.) et la dernière via la fameuse taxe de séjour. Insatisfaisant, jugent Montreux Libre et l’UDC, pour qui l’ouverture du capital du 2m2c à des privés doit être envisagée. «Nous ne sommes pas fermés à l’idée, reprend Laurent Wehrli, mais chaque chose en son temps.»

Christophe Privet (Montreux Libre) préconise une autre piste: «L’affectation des actifs de la Fondation pour l’équipement touristique de Montreux - environ 3 millions - aux travaux du 2m2c.» Selon Laurent Wehrli, «le Conseil communal a déjà été avisé que ce serait le cas». (24 heures)