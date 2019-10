Montreux est la fille secrète du cosmopolitisme

Comment un conglomérat de petits villages a-t-il pu engendrer Montreux, une cité au rayonnement mondial impressionnant? L’ouvrage «Montreux. Splendeurs et secrets», écrit par les journalistes Jacques Pilet et Christophe Passer, esquisse quelques réponses. À Montreux, le panorama n’enferme pas, mais porte le regard vers les ailleurs. Est-ce pour cela que, dès sa naissance, la cité a ouvert ses rives à des hôtes de partout, hôtes célèbres ou obscurs constructeurs?

Aux yeux de Jacques Pilet, c’est le mélange des nationalités qui marque l’identité de Montreux depuis deux siècles, comme une sorte de formule magique de son essor: «Il faut souligner que l’entente entre tous est bonne, que la vie politique n’est quasi jamais marquée par des déclarations xénophobes. Le parti en pointe sur ce sujet ne recueille qu’une voix sur dix, beaucoup moins que la moyenne nationale.»

«Dans un temps où les nationalismes se font entendre partout en Europe, pour qui n’apprécie pas ces rengaines, Montreux apporte un réconfort»

Et, ajoute-t-il, à la différence de communes romandes où le taux d’étrangers est aussi élevé, ceux de Montreux représentent tous les niveaux sociaux. Ce cosmopolitisme aurait donc fécondé la cité, lui garantissant un rayonnement unique. «Dans un temps où les nationalismes se font entendre partout en Europe, pour qui n’apprécie pas ces rengaines, Montreux apporte un réconfort», commente Jacques Pilet.

Mais la perle de la Riviera n’aurait pas le même éclat sans son Festival de jazz (MJF). Dans un chapitre-hommage dédié à la manifestation, Christophe Passer évoque «un événement unique au monde» qui a sauvé la ville: «Claude Nobs n’est pas juste le fondateur de l’affaire. C’est un artiste et un saint, puisqu’il a mis en place des miracles et dès lors amené la cité vers sa rédemption.» Selon le journaliste, des concerts du MJF n’ont pas été juste «bons» ou «réussis». Ils ont été «historiques», «bouleversants», changeant même des vies. «Et, en plus, rappelle Christophe Passer, quelqu’un a eu l’intelligence folle d’en conserver le son et l’image, faisant de Montreux une capitale mémorielle de la musique.»

À grand renfort de photographies d’hier et d’aujourd’hui, les auteurs n’oublient pas de faire réapparaître les recoins plus secrets de la localité, des gorges du Chauderon aux fromageries d’alpage. Au-dessus des Avants, centre géographique de la Commune, on fabrique, comme il y a des siècles, du «Jaman», un gruyère qui ne dit pas son nom. Loin de l’effervescence touristique, on y brasse encore 400 litres de lait du jour.