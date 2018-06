Montreux veut contenir l’incontinence des fêtards

Au bout de la nuit, lorsque le Montreux Jazz a égrainé ses ultimes notes musicales, il peut arriver que les festivaliers, à l’heure de s’en aller, ne respectent pas suffisamment le voisinage. Quelques riverains échaudés ont d’ailleurs signifié leur mécontentement à la Ville face à l’incontinence et à l’absence de retenue générale des fêtards bruyants. «Des habitants se sont notamment plaints de voir des indélicats uriner contre leurs façades», explique Laurent Weh­r­li, syndic.

Si la Commune prône la tolérance et en appelle à la compréhension durant l’événement annuel, elle a néanmoins renforcé, en accord avec les organisateurs et Police Riviera, les mesures de prévention contre les nuisances du festival, dont la prochaine édition commence vendredi. Le nouveau dispositif comprend, entre autres, l’installation d’éclairages aux escaliers de la Gare et aux escaliers de Jacob. Des spots avec une lumière dissuasive à détection y seront installés pour la durée du festival. «Les fêtards s’arrêtent volontiers dans ces lieux lorsqu’ils sont peu éclairés», commente Laurent Wehrli.

La Commune a encore prévu de poser quatre installations de WC provisoires supplémentaires à des endroits stratégiques entre le site du MJF et la gare, au bas de la rue de la Gare, au rond-point de l’avenue de la Gare, au bas des escaliers de la Gare et au bas des escaliers de Jacob. Ces toilettes viennent compléter les quatre lieux d’aisances déjà installés chaque année devant la gare, derrière l’arrêt de bus.

Si le fait d’uriner sur la voie publique est amendable, l’action de la Ville ne se veut pas prioritairement répressive. «Nous voulons juste favoriser le vivre-ensemble, confie Laurent Wehrli. En la circonstance, il manquait effectivement de commodités dans ce secteur à forte concentration de personnes au petit matin durant le festival.» Pour leur part, les collaborateurs du Service de la voirie et des espaces verts sont appelés à nettoyer prioritairement cette zone à l’aube.

De son côté, Police Riviera entent poursuivre l’effort particulier en fin de nuit dans le secteur de la gare, qu’elle a lancé depuis quelques éditions du MJF. La Ville, en collaboration avec les organisateurs, a encore mis en place une action d’accompagnement et de sensibilisation des festivaliers au respect du voisinage lors du trajet du petit matin entre le site du festival et la gare de Montreux. (24 heures)