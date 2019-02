Montreux veut ouvrir une crèche aux Bonnettes à Chailly

«Il s’agit de répondre à une demande urgente. De nombreux enfants sont en liste d’attente», explique Jacqueline Pellet, municipale. La Ville de Montreux veut ouvrir une structure d’accueil préscolaire de 34 places pour la petite enfance aux Bonnettes à Chailly. Même si sa capacité a passé de 166 à 244 places depuis 2012, le réseau montreusien d’accueil collectif de la petite enfance est saturé. «Seuls quelques enfants pourraient encore rejoindre une structure d’accueil pour autant que les créneaux libres correspondent aux demandes, précise Jacqueline Pellet. Ce qui est rarement le cas, les parents sollicitant souvent les mêmes plages de garde. Nous ne sommes même plus en mesure de garantir une place aux enfants déjà inscrits.»

Selon une étude récente, le Réseau enfance Montreux et environs (REME) ne couvre que 13,5% de la demande, alors que le besoin réel se monterait à 39,4% de la population concernée. Or les nouveaux arrivants se bousculent au portillon et la population de Montreux va encore croître. Afin de maintenir le faible taux de couverture actuel à l’horizon 2025, 56 places supplémentaires sont nécessaires.

Dans un premier temps, la nouvelle crèche des Bonnettes permettra de répondre à la demande à court terme en matière d’accueil collectif de jour. La structure proposée offrira une possibilité de garde proche de l’entrée de l’autoroute, donc utile aussi pour les parents pendulaires. Pour ce projet, la Ville demande un crédit de 760'000 fr. Compte tenu des participations cantonale, fédérale et des parents, elle devrait finalement débourser moins de 200'000 francs.

D’autres projets sont en cours. La crèche Les Charmes, entre le quartier des Brayères et Tavel, devrait offrir 34 places dès 2020. Une autre structure de 22 places est attendue en 2022 dans le projet «Chernex-Village». Plus tard, le futur bâtiment intergénérationnel de Veytaux, le complexe des Grands Prés à Baugy et le Collège de Vernex devraient également accueillir des structures d’accueil préscolaire. (24 heures)