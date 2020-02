Moutons volés à Vevey durant la nuit de la Saint-Valentin

Mauvaise surprise, samedi, pour Christophe Gavin. En faisant la tournée matinale du troupeau de près d’une centaine de moutons qu’il élève dans les hauts de Vevey, il s’est aperçu que 13 brebis et 11 agneaux manquaient à l’appel. Apparemment, les animaux, des blancs des Alpes dont certains ont la tête noire, avaient été volés durant la nuit de la Saint-Valentin.

«Il n’y avait personne sur place, car nous vivons à Saint-Triphon», explique sa compagne, France-Anne Perret. Le couple peut en effet élever et faire paître son troupeau sur une parcelle communale de quelque 10'000 m2 vers Gilamont, près du stand de tir.

Christophe Gavin, passionné de moutons dès l’enfance, les élèves comme hobby à côté de son travail à plein temps, pour la viande et pour la laine. Il passe matin et soir à la grange-écurie qui abritait ces jours les brebis en train de vêler, et encore à midi en cas de souci.

«Nous avions rentré les brebis pour la mise bas, alors que les autres moutons étaient à l’abri sous le couvert aménagé derrière la grange. Samedi, il n’y avait plus que 16 brebis et agneaux dedans», explique sa compagne, qui a aussitôt lancé une sorte d’alerte enlèvement des moutons sur les réseaux sociaux qui a provoqué de nombreuses réactions de sympathie.

Le couple, qui avait déjà constaté la disparition d’un agneau le lundi, a déposé plainte et les premières constatations de la police montrent que des barrières ont été démontées, mais que les ravisseurs ont laissé peu de traces. On ne sait s’ils sont venus avec un véhicule, une camionnette ou s’ils ont emporté les animaux un à un à travers les pâturages dont une partie seulement est clôturée.

«Selon les agents, il s’agirait de professionnels qui ont l’air de connaître les moutons. Apparemment, le ou les voleurs n’ont pris que des brebis qui ont un papier pour les concours d’élevage. Nous avons transmis la liste à la police», explique France-Anne Perret qui ne croit guère à une action de militants véganes.

Si on leur a volé du matériel stocké dans la grange, il y a près de deux ans, jamais encore on ne s’était attaqué à leurs animaux. Le couple entend avertir dès lundi tous les abattoirs susceptible de recevoir les moutons volés, ainsi que le vétérinaire cantonal. «Tout ce que j’aimerais savoir, c’est si nos bêtes vont bien, qu’est-ce que les voleurs leur ont fait ou on l’intention de leur faire», soupire France-Anne Perret.