Noyée de Vevey: quatre requérants d'asile en détention

Le corps sans vie de G. P., âgée de 27 ans, a été découvert un samedi de mi-mars au petit matin dans le Léman par une promeneuse, près du rivage de Vevey. Un appel à témoins avait alors été lancé par la police. Si l’on ignore encore les circonstances de sa mort – suicide, accident, intervention d’un tiers –, l’enquête pénale confiée au procureur Stephan Johner a permis d’établir que la défunte avait passé ses dernières heures dans la soirée du 9 mars avec quatre requérants d’asile logés à Vevey. C’est ce que relatent conjointement «20 minutes.ch» et «Le Matin.ch» lundi.

«Les investigations ont permis de les identifier», confirme le magistrat, qui a demandé et obtenu, fin avril, l’incarcération des quatre Maghrébins. Ils sont toujours en détention provisoire, de manière notamment à éviter un risque de fuite ou de collusion. Sous l’emprise de l’alcool et d’antidépresseurs, la jeune femme, dont le discernement était sérieusement altéré, a eu des relations sexuelles avec au moins deux des requérants. Des prélèvements sur la victime ont permis de retrouver des liquides séminaux et leur ADN dans ses parties intimes et sous ses ongles.

Un troisième homme, C., est également suspecté d’avoir eu des relations sexuelles avec G. P., quand bien même aucune trace de son ADN ou de son sperme n’aurait été retrouvée sur elle. Dénoncé par deux des trois autres protagonistes, il admet juste avoir embrassé la victime sur la bouche et lui avoir caressé la poitrine. Ce qui, selon le Code pénal suisse, entre dans la catégorie «acte d’ordre sexuel». Il est également reproché à C. d’avoir incité l’un des autres hommes à entretenir des rapports avec G. P. en échange de cocaïne. C., par l’entremise de son avocat commis d’office, a recouru contre l’ordonnance de détention provisoire rendue fin avril par le Tribunal des mesures de contrainte. Les trois autres prévenus ne l’ont pas fait, indique le procureur. Le 15 mai, la Chambre des recours pénale du Canton de Vaud a rejeté le recours de C. Selon «20 minutes», son avocat en appellera au Tribunal fédéral pour obtenir la libération de son client. (24 heures)