On craque pour ce bistrot en vieux bois

Sous la plaque «Place du village», une ardoise attire les gourmands de Rossinière: elle présente le menu du restaurant L’Hôtel de Ville. Bâti en 1645, le chalet en bois vénérable a abrité des siècles de tourisme et de vie villageoise. «À l’époque de sa construction, les Bernois ont commencé à donner plus de responsabilités à la population locale. C’était déjà une auberge, mais elle a aussi hébergé notre première administration communale», explique Jean-Pierre Neff, syndic de Rossinière. Aujourd’hui, la bâtisse, agrandie, continue de remplir ses multiples missions, à la fois hôtel, restaurant et salle du Conseil communal.

Avant l’heure d’affluence, les gérants, Élisabeth et André Meylan, prennent la pose en blaguant: «On n’est pas maquillés, rien du tout! Il faut rentrer le ventre?» La Commune est propriétaire de l’Hôtel de Ville, mais c’est ce couple de cuisiniers «venu d’en bas» qui le choie depuis 2013. Élisabeth et André, Minou et Dédé pour les familiers, ont commencé par travailler séparément avant d’unir leurs forces dans un restaurant de Château-d’Œx, puis de reprendre l’Hôtel de Ville fraîchement restauré à Rossinière. La séance photo finie, ils s’installent près d’une fenêtre: «Tu es plus sociable que moi, tu veux raconter?» propose Dédé à son épouse.

Minou décrit donc leur quotidien de cafetiers-hôteliers qui «travaillent toute la journée pour un plat qui sera mangé en dix ou quinze minutes». Elle sourit pourtant en parlant de cette «vie spéciale», passée à mitonner des plats pour faire plaisir aux villageois, touristes et ouvriers de passage. Dans cet établissement ambassadeur de la marque Pays-d’Enhaut Produits Authentiques, le patrimoine se trouve au creux de l’assiette. Le fromage y est roi, et local. Des produits de la Fromagerie Sapalet et du Jardin des Monts se disputent la carte, et on y brasse la fondue toute l’année.

«Les habitués sont les mêmes dans tous les cafés avec cet esprit de village, il n’y a que les prénoms qui changent!»

Le cachet traditionnel rejaillit sur les murs, décorés avec d’anciennes plaques publicitaires, et même jusqu’à la clientèle. «Les habitués sont les mêmes dans tous les cafés avec cet esprit de village; il n’y a que les prénoms qui changent!» s’amuse Minou. Les prénoms? Ou plutôt les surnoms, car tout le monde se connaît. On les entend retentir à chaque fois qu’un client passe la porte. Les bises aussi sont sonores, et le tutoiement spontané. Quelques tables restent libres, les habitués ont préféré se réunir en une seule grande tablée, leur «Stammtisch». Ils se serrent pour faire de la place aux nouveaux arrivants.

Un verre de vin à la main, Fernand Dubuis se décale lui aussi. Originaire de Rossinière, ce retraité a connu le café avant l’incendie de 1963. «Mais à l’époque j’étais enfant, je n’y buvais pas la même chose!» plaisante-t-il. Désormais, il vient presque tous les jours pour y croiser des amis. Et s’en faire de nouveaux: «On s’entend bien avec les patrons; l’année dernière, nous avons même fait une sortie ensemble à Goûts et Terroirs.»

À l’apéro, le vin est à l’honneur, mais les temps se font durs. «Les gens font beaucoup plus attention à garder leur permis. Ils consomment moins à l’apéro», explique Minou. Si Dédé acquiesce, sa femme et lui ne s’inquiètent pas pour autant: le restaurant vient de faire salle comble avec le menu spécial Saint-Sylvestre, et l’hôtel ne désemplit pas. «Nous avons dix chambres, mais si nous en avions trente, nous les remplirions aussi!»

Il faut dire qu’avec sa salle du premier étage en bois d’origine le chalet est «extrêmement bien réalisé», s’enthousiasme Dédé. Et Jean-Pierre Neff d’ajouter: «Il est clair qu’on ne rentabilisera pas les 4 millions et demi investis dans sa restauration, ça n’a jamais été notre but.» En effet, si la rénovation de l’Hôtel de Ville a eu un coût, sa portée fédératrice est inestimable. «C’est le cœur de Rossinière; si on ne maintient pas ça, la vie du village s’arrête. Les gens se sentent ici chez eux.»