Ont-ils vraiment observé un loup à Blonay?

Cazim Mehmeti n’en revient toujours pas. Le chauffeur de taxi de Châtel-Saint-Denis, dont la vidéo en était à 18'000 vues sur la page Facebook «Tu es de Blonay si…» ce mardi en fin d’après-midi, n’a aucun doute: lundi matin, en allant chercher une cliente, il a croisé le loup à la hauteur des Chevalleyres, sur les hauts de la commune. «Il marchait carrément sur la route. J’ai d’abord cru que c’était un chien. Il y avait trois ou quatre voitures arrêtées. On s’est tous demandé si c’était vraiment un loup. Mais c’en est un! Plusieurs connaisseurs m’ont appelé pour demander mes photos.»

Le téléphone de Stéphane Mettraux n’en finit pas non plus de sonner depuis lundi. Le garde-faune pour le secteur Lausanne-Oron-Lavaux-Vevey a chamboulé son programme pour recueillir des indices qui attesteront ou non du passage d’un loup dans la région. Car même si les images photo ou vidéos qu’il a consultées peuvent laissent penser à un Canis lupus, seul un test ADN pourra convaincre les plus sceptiques.

«À voir les oreilles, la queue, la couleur, c’est possible, mais pas sûr, prévient le surveillant de la faune, en nous montrant les traces fraîches dans la neige. Même un spécialiste du loup ne peut pas certifier à 100% sans un test génétique. Et c’est là que notre travail intervient. À nous de trouver des indices: des poils, des crottes, de la salive, de l’urine. En suivant les traces, j’ai repéré quelques poils dans des ronces. Les échantillons partiront aujourd’hui ( ndlr: mardi ).» La Riviera et le secteur des Chevalleyres en particulier sont connus pour être des zones de passage. Le dernier cas de loup attesté au même endroit remonte à janvier 2014. «Avec les fortes neiges, les ongulés descendent en altitude et le loup suit ses proies», précise Stéphane Mettraux.

Un «piège» dans la forêt

En attendant le résultat, dans quelques semaines, des tests ADN menés par la KORA – l’organisme chargé par la Confédération du suivi des grands carnivores –, un dispositif de trois appareils photo à infrarouge ou flash a été installé pour «piéger» le canidé. «Des photos de bonne qualité seraient des indices supplémentaires, explique le garde-faune. Pour essayer de l’attirer, j’y ai déposé la carcasse d’un chevreuil qui s’est fait percuter ce matin par une voiture.»

Par principe, Stéphane Mettraux demande de rester vague sur le lieu exact. Mais il n’est pas dupe: les nouvelles circulent à vitesse grand V sur la Toile et les curieux ou passionnés sont nombreux. L’un d’eux, David Rouge, photographe naturaliste professionnel, a aussi croisé la bête lundi soir: «Il a traversé devant moi. Il reniflait par terre. Je l’ai suivi avec les phares pendant cinq bonnes minutes. C’est un truc de fous, j’en ai encore la chair de poule rien que d’y penser! Nous sommes plusieurs copains photographes à essayer de le voir. Je suis ravi de sa présence, même si je me doute que ce n’est pas le cas de tout le monde. C’est un sujet délicat et j’ai peur qu’il se fasse empoisonner.» Et si au final il ne s’agissait pas d’un loup? «J’ai peu de doutes, reprend-il. Et même s’il s’agissait d’un croisé, mon émotion serait la même.» (24 Heures)