Parking souterrain cherche «supporters citoyens»

Pour 20 francs, vous êtes un «supporter citoyen». Pour 50, un «défenseur résolu». Un «donateur convaincu» déboursera 100 francs et le «militant infaillible» 500. Sur son site Internet www.maplace.ch, le comité d’initiative en faveur d’une place du Marché sans voitures et d’un parking en dessous lance une démarche de financement participatif pour doper sa campagne. Pour rappel, son initiative déposée le 31 octobre 2017 a été validée le 1er mars dernier avec 2467 signatures (le seuil minimum était de 1891).

Un tous-ménages aux habitants de la région a lancé l’opération en début de semaine. Le procédé est insolite pour une initiative populaire, qui plus est sur le plan communal. Il faut gravir à l’échelon fédéral pour en trouver un exemple notable, celui de la récente campagne «No Billag». Les deux camps y avaient recouru.

L’ambition du comité veveysan est de réunir 50'000 francs. «Un premier objectif», précise le texte de la page d’accueil. «Le but de cette collecte de fonds est double, explique Patrick Bertschy, membre du comité. En premier lieu, augmenter nos moyens de campagne. Nous prévoyons d’autres tous-ménages, des annonces dans les médias, des flyers, des affiches, et ça coûte. Par ailleurs, beaucoup de personnes qui ne sont pas de Vevey et qui n’ont pas pu signer l’initiative nous demandent comment nous soutenir.

Deuxième objectif, faire parler de nous en cette période creuse sur le sujet, la Municipalité n’ayant pas l’air pressée d’en débattre au Conseil communal.» Une pique faisant allusion au fait que la question ne sera pas à l’ordre du jour du Conseil communal de ce jeudi soir.

Vote en 2018?



La Municipalité a jusqu’à la fin de l’année pour se positionner sur l’initiative, après quoi la date du vote populaire pourra être arrêtée, peut-être cette année encore, pour autant que le plénum la suive dans ses vues. La position de l’Exécutif est connue: l’idée d’un parking souterrain, plusieurs fois évoquée mais toujours recalée par le passé, n’entre plus dans sa réflexion. Une position consolidée fin 2016 par le Conseil communal.

Le tout fraîchement imprimé «plan directeur du stationnement» se contente de mentionner l’initiative, mais maintient logiquement le cap municipal, à l’horizon 2030: deux parkings à créer derrière la gare et Entre-deux-Villes, un autre P+R dans le nord de la ville, de nouvelles places dans certains quartiers et une diminution de la durée de stationner sur les grands axes. Ce projet doit toutefois encore passer la rampe du Conseil communal. (24 heures)