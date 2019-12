Pas de clinique du sport sur la parcelle squattée

À Saint-Légier, entre la Fondation Ében-Hézer et le Modern Times Hotel, le domaine du Crêt – magnifique demeure et ses dépendances – est squatté par de jeunes artistes, désireux d’y développer notamment des ateliers, des expositions temporaires et de la permaculture. Les propriétaires actuels de cette parcelle: la société Domaine du Crêt SA, dont est actionnaire Philippe Meylan – notamment promoteur de Chaplin’s World.

Ce domaine ne peut actuellement pas faire l’objet de grands projets: ses 20'000 m2 sont colloqués en zone intermédiaire, avec des surfaces d’assolement (SDA), soit les terres agricoles les plus productives. Ces SDA sont «sacrées», comme l’explique le site web du Canton, qui doit en «garantir en tout temps 75'800 ha sur son territoire. Comme la marge par rapport au contingent est aujourd'hui minime, la protection des surfaces d'assolement a dû être renforcée dans le plan directeur cantonal.»

Résultat: lorsque la société Domaine du Crêt a contacté le Canton fin 2017 pour un projet de clinique sportive, elle s’est heurtée à un non sec. «En complément du Modern Times, nous avions imaginé un complexe, comprenant un centre de rééducation dans la grange, où les sportifs auraient pu se faire soigner en ambulatoire, explique Philippe Meylan. Mais même les constructions souterraines ont posé problème.» «Le Canton ne veut pas d’un parking sous le potager», détaille Dominique Epp, municipal de Saint-Légier.

La Commune a soumis un projet de planification pour cette parcelle. De nouveau, le Canton a rendu un avis négatif. «Nous espérions que le domaine du Crêt sorte des SDA, mais le Canton nous a répondu qu’il fallait attendre 2023!» note Dominique Epp. Rien n’est-il réalisable sur cette parcelle avant cette date? «Nous déposerons un projet de logements, ce qui est possible pour autant que nous respections les volumes bâtis actuels», dit Thierry Müller, représentant des deux actionnaires majoritaires de Domaine du Crêt.