Petits et grands au château pour la BD

La bande dessinée, c’est une histoire de passion. Jean-Marc Crousaz, fondateur et directeur du Festival BD au Château, qui a tenu sa première édition ce week-end au château d’Aigle, le confirme: «Samedi, le festival ouvrait à 10 heures. À 8 heures, il y avait déjà quelqu’un qui attendait devant l’entrée.» À l’instar de cet impatient, les quelque 1700 bédéphiles qui se sont pressés à ce nouveau rendez-vous ont eu l’occasion de rencontrer 27 auteurs venus de Suisse et de France.

Parmi eux, c’est le Français Turf (prononcez Teurf, à l’anglaise) qui tenait la tête d’affiche. Si le nom est inconnu du grand public, il n’est rien de moins qu’une référence pour les initiés. Et il ne faut pas se fier aux apparences: sa série La nef des fous, aux dessins colorés et aux personnages loufoques, ne parle pas qu’aux plus jeunes. Bien au contraire: «La majorité de mes lecteurs sont des adultes, surtout des hommes. Dans mes bandes dessinées, je veux faire voyager le lecteur, et cela touche aussi les grands enfants», explique le parrain de la manifestation, dont des planches originales étaient exposées dans une salle du château.

Jean-Marc Crousaz ne fait pas la queue pour lui demander une dédicace, mais c’est aussi un mordu: «Les enfants d’aujourd’hui lisent moins de BD et c’est dommage. Mais pour ceux qui ont grandi avec, comme moi, cela devient une passion dévorante.» Si dévorante que le conseiller communal d’Aigle a mis de l’argent de sa poche pour financer cette manifestation gratuite. «Mais bon, quand on aime, on ne compte pas», sourit le bédéphile. Flânant devant les planches de Turf, Jean-Marc, 55 ans, ne compte pas, lui non plus: il possède plus de 700 bandes dessinées, principalement à propos d’aviation, de voitures et d’espionnage. «Ce sont les dessins qui racontent le mieux les histoires», affirme-t-il.

Dans les dédales du château, les enfants sont quand même nombreux et une salle leur est même dédiée. Turf y prodigue ses conseils: «Sur le moment, ils sont timides, ils ne disent rien. Et le lendemain, ils reviennent avec un dessin de voiture selon la technique que je leur ai apprise.» En attendant leur dédicace, ces lecteurs en herbe ont la tête vissée dans un album. Difficile de les faire décrocher. C’est tout juste si Thomas, 10 ans, lève la tête quand on lui demande ce qu’il aime dans le neuvième art. «Les couleurs et les dessins», répond-il furtivement avant de s’en retourner à sa lecture. (24 heures)