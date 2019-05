Plus de cent squelettes exhumés à Saint-Maurice

Des techniciens s’affairent à pas feutrés sur les fouilles au chemin des Condémines, à 300 m du complexe monastique de Saint-Maurice et sa célèbre abbaye. Certains prennent et communiquent des mesures, quand deux jeunes femmes accroupies dessinent des squelettes sur des photos. Ces spécialistes s’affairent depuis quelques semaines sur un terrain qui jouxte l’extérieur d’une ancienne chapelle funéraire de 19 m sur 14 m découverte par l’archéologue Louis Blondel en 1951. À l’époque, une quarantaine de tombes avait été mise au jour.

À l’extérieur du mur d’enceinte de la chapelle de cette église, on note une extension conséquente du cimetière – découverte lors de l’excavation, prémices d’un futur bâtiment. Déjà une centaine de squelettes ont été découverts. «Et ce n’est pas fini. Il y en a d’autres dessous», annonce la responsable du chantier, Marie-Paule Guex, archéologue de la société sédunoise TERA, mandatée par l’État du Valais. Certains squelettes sont à même le sol, d’autres reposent sous des dalles attendant d’être dévoilés. Celui d’un adulte très bien conservé et à la dentition irréprochable avoisine celui d’un adolescent en phase de croissance.

Selon Ludovic Bender, docteur en archéologie chez TERA – qui fait part d’une «découverte majeure» – les corps ont été successivement empilés sur quatre ou cinq niveaux. Documentés et catalogués sur place, ils seront extraits du terrain puis stockés à Sion. Certains seront datés grâce à la technique du carbone 14, avec une attention plus particulière sur ceux qui étaient le plus profondément enterrés.

Si aucune relique, parement ou bijou n’accompagne les vestiges des défunts, les archéologues ont fait d’autres découvertes d’importance. «Nous avons des fragments de tuiles et des sédiments de l’époque de la construction qui date des VIe et VIIe siècles. Des tessons de céramiques assez peu courants, un cure-oreille en bronze. Mais aussi une colonne de marbre et des morceaux de sols de couleur rouge près du porche similaires à ceux du complexe monastique», détaille Marie-Paule Guex.

Peut-on dès lors en déduire que les deux édifices ont été construits à la même période, celle du haut Moyen Âge? «C’est en effet très plausible», relance Ludovic Bender. Surtout, l’archéologue note que «ces découvertes complètent de manière importante notre connaissance topographique de Saint-Maurice, foyer religieux considérable pour toute l’Europe. Cela nous donne une vision plus claire des complexes funéraires édifiés durant le haut Moyen Âge, en limite des bourgs.»

Visites publiques

«Tout cela confère l’importance déterminante de Saint-Maurice dans l’histoire de la chrétienté, aussi un des pôles de l’archéologie valaisanne», rappelle François Mariéthoz, archéologue cantonal adjoint de l’État du Valais.

L’église aux Condémines que Louis Blondel – qui pensait, en 1951, avoir identifié comme Notre-Dame Sous-le-Bourg – a été démantelée en 1299. «Une autre a été reconstruite avec les mêmes matériaux, mais plus proche du centre du bourg», révèle encore Ludovic Bender. L’équipe d’archéologues en a «sans doute pour plusieurs mois sur place avant de refermer le site», estime Marie-Paule Guex. Plus tard, un immeuble sera érigé sur ces décombres historiques.

«Ces découvertes importantes permettent à notre service de connaître et de diffuser des informations majeures. Les visites du chantier, tous les mercredis de 17h à 18h, permettent quant à elles de répondre aux questions des personnes intéressées et susciter l’intérêt de la population pour la recherche archéologique», conclut François Mariéthoz. (24 heures)