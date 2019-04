Pour les indemnités à Blonay, un recours n’est plus possible

À Blonay l’affaire des rémunération des conseillers communaux en bouteilles, que conteste un élu, est du ressort du corps délibérant de la localité, estime Corinne Martin, cheffe du Service des communes et du logement: «Le préavis sur les indemnités des conseillers, accepté à la majorité en 2016, est entré en force. Il est donc trop tard pour s’y opposer par un recours administratif. En revanche, un conseiller peut développer une motion demandant au Bureau du Conseil de revoir le mode de rémunération. Sa prise en considération devra néanmoins être acceptée par la majorité du Conseil.»

Deux précédents



En 2011 et 2012, à Moudon et à Bourg-en-Lavaux, deux élus locaux, dont l’ancien conseiller national Jean Christophe Schwaab, avaient obtenu que les conseillers communaux ne soient pas contraints de financer le repas de fin d’année du corps délibérant ou autres sorties avec leurs jetons de présence. Le Conseil d’État avait conclu que l’on ne peut pas retenir des indemnités sans la décision personnelle et volontaire des intéressés. La Cour constitutionnelle lui avait refilé la patate chaude, s’estimant incompétente.

En clair, le montant des jetons est de la compétence des Conseils, mais leur attribution est individuelle. «Pour ces deux dernières communes, les jugements portaient toutefois sur l’affectation et pas sur la nature des indemnités», nuance Corinne Martin. Blonay pourrait dès lors s’inspirer de l’exemple de Jongny qui paye ses élus en bouteilles «pour favoriser l’ambiance et les relations au sein du Conseil». Mais qui propose aussi des versements en argent à ceux qui en formulent la demande. (24 heures)