Pour mieux observer les grèbes près de la grève

Vous avez rêvé de contempler au plus près grèbes castagneux ou huppés, foulques macroules, poules d'eau, blongios nains, martins-pêcheurs, hérons bihoreaux, rousserolles effarvattes, grands butors, et peut-être même des castors dans la réserve naturelle des Grangettes; la fondation du même nom va vous permettre d’y parvenir.

Pour les 30 ans de sa création, la fondation sise à Noville va offrir au public une toute nouvelle palissade d’observation. Réalisée par Bois 9 à Noville, elle sera longue de 7,5 m pour une hauteur de 1,90 m. Cinq ouvertures permettront la contemplation. Son coût? 19 000 francs. Actuellement à l’enquête, la palissade sera érigée entre avril et mai. «C’est une demande de l’État de mettre en place des concepts d’information en lien avec les aménagements de nouveaux biotopes», indique Olivier Epars, gestionnaire de la réserve. La palissade sera ainsi dressée à proximité d’une lagune, près du Grand-Canal et de la plage de l’Empereur. L’endroit a été jugé comme prioritaire car beaucoup de visiteurs passent à cet endroit pour se rendre soit sur le môle gauche, soit justement à la plage communale.

Des plaquettes apposées sur la paroi donneront quantité d’informations sur les principales espèces d’oiseaux visibles dans la lagune et à proximité, note encore la fondation. La palissade de la lagune sera la deuxième construite dans la réserve naturelle des Grangettes. En 2010, la première structure d'observation pour le public, longue de 15 m, était dressée face au lac sur le remblai des Saviez. Un an plus tard, la grande tour d'observation était érigée au même endroit. «Ces deux infrastructures répondaient clairement à un besoin, vu le succès de fréquentation qu'elles ont immédiatement rencontré», informe la fondation. (24 heures)