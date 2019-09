Pour que la mobilité douce progresse sur la Riviera

Les cinq communes lacustres de la Riviera – Vevey, La Tour-de-Peilz, Montreux, Veytaux et Villeneuve – s’unissent pour la première fois en vue de proposer une réflexion participative, sur le terrain, au sujet des mobilités douces. Dolce Riviera – c’est le nom de la manifestation organisée ce samedi – propose une balade convergeant vers le Centre de Congrès de Montreux (le 2m2c) au départ de quatre lieux dès 10h: la bibliothèque de Vevey, la place du Temple à La Tour-de-Peilz, le débarcadère de Villeneuve et le château de Chillon (commune de Veytaux). À chacun sa mobilité douce: à pied, vélo, skate, trottinette, handbike, etc.

«Les émanations de gaz à effet de serre sont pour 40% imputables à la mobilité et elles sont en progression», explique Michel Bloch, délégué à l’Agenda 21 de Vevey et habitué à organiser des événements en lien avec le développement durable. «Il faut agir. L’idée est donc que chacun cible les endroits où la mobilité est satisfaisante et ceux où elle pourrait être améliorée. Au Centre de Congrès, un gros plan permettra de marquer ces lieux avec des gommettes. Autant d’éléments que nous communiquerons aux Communes concernées. Nous voulons interpeller le politique.»

Certains élus prendront du reste la température en direct ce samedi. Les organisateurs ont en effet invité nombre d’entre eux à prendre part à cette balade conviviale. Certains s’exprimeront lors de la partie officielle de 11h45 au foyer Miles Davis (2m2c). Pro Vélo Riviera y exposera notamment son projet de «voie rapide» entre Vevey et Villeneuve pour rendre le deux-roues aussi compétitif que possible par rapport à la voiture. Un apéritif et un concert du groupe veveysan Les Fils du Facteur suivront pour la partie récréative.

Martine Rebetez, climatologue de l’Université de Neuchâtel, se chargera de revenir aux choses sérieuses dès 13 h avec sa conférence «Face à l’urgence climatique, quelles mobilités?». Une table ronde avec la conseillère nationale Adèle Thorens Goumaz, l’athlète paracycliste handbike Silke Pan et Manuel Goumaz, cyclovoyageur, suivra, avec débat et interventions du public jusqu’à 14h30.