Pour sa 2e édition, In Situ déménage à Montreux

Pour sa 2e édition, le festival gratuit In Situ consacré aux arts locaux occupera ce vendredi et samedi l’espace Décal’Quai, à Montreux (rue de la Rouvenettaz 1). Le concept? Réunir des artistes romands ayant passé sous la loupe du magazine «Pop Up Mag», initiateur de l’événement. Au programme: des DJ en journée le samedi, des ateliers de tatouage, des représentants du monde de l’illustration et de la mode et deux concerts le vendredi soir: les Veveysans de Beans for Breakfast (jazz fusion, neo soul et rock, 20h15) et le duo fribourgeois de Femme Fatale (hip-hop, 21h45). À noter: un spectacle d’improvisation de la Compagnie du Cœur d’Or le samedi à 17h30. Une «tombola tattoo» permettra le vendredi soir de gagner un tatouage d’une valeur de 250 fr. le lendemain.

La première édition d’In Situ avait rassemblé plus de 500 personnes au Café des Argiles, à Vevey. «Mais à Montreux, nous avons trouvé un espace avec davantage de place pour accueillir les musiciens dans de bonnes conditions», explique Carla Brunetti, cofondatrice de «Pop Up Mag». Ce dernier se présente comme «un webzine culturel romand engagé tenu par six jeunes de 22-25 ans dans le but de promouvoir à travers des articles, vidéos et événements l’art et la culture locale».