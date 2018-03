Près de 650 logements pourraient sortir de terre sur les parcelles de Nestlé

«C’est la fin d’une conception sociale de l’entreprise. Les mœurs ont changé en faveur de la révolution ultralibérale mondiale.» Ex-syndic PLR de Vevey, Yves Christen a bien connu deux directeurs généraux de Nestlé. Selon lui, sous leurs ères, ce qui se passe actuellement à La Tour-de-Peilz n’aurait pas été possible: la multinationale a décidé de sacrifier ses historiques terrains de tennis, à deux pas de son siège suisse, au profit d’un projet immobilier. «Pour Helmut Maucher (ndlr: président d’honneur décédé ce lundi à 90 ans), il était exclu que ce club soit réservé aux seuls employés Nestlé, raison pour laquelle il insistait pour y accepter aussi des personnes de la région», précise Yves Christen.

Actuellement, les 650 membres de ce club créé en 1934 sont pour l’essentiel des salariés de la multinationale (ou des membres de leurs familles), contre 150 externes. Le plus célèbre reste jusqu’à présent Charlie Chaplin.

Pas de réaction

Il y a moins de quatre ans, Nestlé avait déjà voulu «libérer» cette parcelle, pour la «valoriser dans le cadre du projet d’agglomération Rivelac». Mais la velléité de regrouper le Tennis Club Nestlé (TCN) avec celui de La Veyre (sur territoire de Saint-Légier) avait suscité une pétition de 300 adeptes peu emballés à l’idée de monter jusqu’à la sortie d’autoroute. Le projet avait été abandonné. Cette fois, aucun mouvement d’humeur contre la suppression des six courts de terre battue. «Les employés ont peur», affirme un joueur (lire ci-contre).

Nestlé a promis-vendu cette parcelle à des promoteurs qui prévoient d’y ériger deux immeubles de quatre étages sur rez-de-chaussée, pour 70 appartements en PPE, dont beaucoup de deux pièces (lire ci-contre).

Le projet a suscité quatre oppositions, dont une collective de 37 personnes. Leur avocat, Pierre Chiffelle, également membre du TCN, s’étonne: «Par le passé, les capitaines successifs de ce gros navire comprenaient l’importance du lien avec les collectivités locales et savaient que le bien-être des collaborateurs profite à l’entreprise. Le nouveau directeur n’en est visiblement pas conscient, pas plus que les autorités n’ont capté la dimension symbolique de ces courts, qui participent de la bonne image locale de Nestlé.»

Promoteurs identiques

À Vevey, deux autres parcelles Nestlé ont récemment fait couler beaucoup d’encre. Elles sont situées à Plan-Dessus, classé «zone réservée» en septembre 2017 par la Municipalité et donc sous l’effet d’un moratoire sur les constructions. Or Nestlé développait depuis 2014 deux plans de quartier dans ce périmètre. En «représailles», la multinationale a suspendu le projet d’espace d’exposition pour la Fondation Images, qui aurait dû prendre place dans l’ex-ferblanterie Nestlé.

Au Registre foncier, il s’avère que les deux parcelles de Plan-Dessus sont promises-vendues aux mêmes promoteurs que ceux développant le projet à La Tour-de-Peilz: Pierre Étoile (à l’origine du récent «Jardin cœur de ville», derrière la gare de Vevey), Geneco, Akylor et KR Immobilier.

En quoi consistaient les plans de quartier veveysans? Nestlé s’en est ouvert à 24 heures. Contrairement à un chiffre qui a circulé, il ne s’agit pas de 8000 m2, mais d’une surface de plancher de maximum 43'340 m2, soit potentiellement plus de 550 appartements, sur six étages.

Là où le bât blesse pour Nestlé, c’est que la plus petite des deux parcelles, à l’avenue Reller, est située juste en face de la Cour aux Marchandises, projet des CFF refusé en votation populaire, où 350 appartements étaient prévus sur 48'000 m2. Or les plans de quartier Nestlé s’avèrent plus denses que la Cour aux Marchandises: ils présentent un indice d’utilisation du sol (IUS) de 3,75 sur la petite parcelle et de 3 sur la grande, alors que celui de la Cour aux Marchandises était de 2,37. À titre de comparaison, le projet de La Tour-de-Peilz ne présente qu’un IUS de 1.

Densité augmentée

«À Vevey, on se trouve dans un environnement fortement construit et au passé industriel, défend Gérard Baumann, responsable du parc immobilier de Nestlé en Suisse. D’autre part, la densité a augmenté en cours de projet parce que la Ville, avant de geler nos projets, nous avait demandé d’ajouter des appartements d’utilité publique. Nous avions consenti à en prévoir entre 80 et 120, ce qui est un nombre important.»

Trop dense? «Alors qu’en d’autres endroits de ce quartier de Plan-Dessus on trouve des bâtiments de sept étages, nous nous sommes engagés à ne pas dépasser cinq étages plus attique, soit une hauteur de 18 m (ndlr: contre 32 m prévus à la Cour aux Marchandises). Mais il est tout de même normal d’utiliser un potentiel! Nous avons travaillé selon les demandes de la Ville, pour respecter la typologie et l’esprit du quartier, raison pour laquelle les projets ont été développés en forme d’îlots, avec des cours végétalisées.»

Gérard Baumann nuance par ailleurs l’IUS: «Cet indice de densité est moins important que la question d’ériger des bâtiments de qualité! Bien sûr que l’impact visuel de la Cour aux Marchandises aurait été énorme, au vu de la longueur qui était prévue!» «Même avec des IUS de 3, voire 4, comme on peut en trouver assez souvent au centre-ville de Vevey, le ressenti peut être agréable, confirme un spécialiste de l’urbanisme. Mais pour une grande parcelle comme celle de Nestlé au chemin Vert, si le tissu alentour n’est pas très densifié, cela peut paraître choquant.»

Frilosité politique

Ces questions éclairent d’un jour nouveau la décision de Vevey: la Municipalité a en fait bloqué les projets Nestlé pour s’éviter une claque de la population. «Un plan de quartier doit être signé par la Municipalité. S’il avait été soumis au vote populaire et rejeté comme la Cour aux Marchandises, nos édiles allaient dans le mur», explique une source proche du dossier.

Nestlé est-elle reconnaissante à la Ville de lui avoir évité, en instaurant ce moratoire, de gaspiller inutilement de l’argent dans un projet susceptible d’être balayé par le peuple? «Le demi-million dépensé à développer ces plans passe de toute façon par pertes et profits, affirme Gérard Baumann. Nous aurions préféré que le processus aille jusqu’au bout et que la population se prononce en toute connaissance de cause.»

