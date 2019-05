Privé de son écrin, Animai déménage

En raison de la Fête des Vignerons, le Festival Animai se déplace ce week-end de son lieu habituel des Jardins du Rivage au petit terrain d’athlétisme de Copet 3, dans le prolongement des terrains de foot. Pour sa 37e édition, l’emblématique manifestation tous publics et gratuite collaborera avec Lafabrik Cucheturelle, l’espace veveysan du comédien et humoriste Benjamin Cuche dédié aux arts de la scène.

Ces deux jours seront agrémentés par des animations créatives et ludiques, une initiation sportive, du théâtre d’improvisation et une scène musicale. Le programme complet et détaillé est à découvrir sur www.animai.ch. Chaque année, le rendez-vous attire entre 3000 et 5000 festivaliers. (24 heures)