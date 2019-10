Pro Natura recourt contre la piste noire du glacier

Pro Natura Vaud annonçait en juillet à 24heures.ch son intention de recourir contre la réouverture de la piste noire de Pierres-Pointes, aux Diablerets. L’association a tenu parole: elle vient de porter l’affaire devant la Cour de droit administratif et public. L’ONG s’était initialement opposée au projet de plan d’affectation porté par la Commune d’Ormont-Dessus et la société Glacier 3000. Ce règlement communal doit permettre la réouverture du secteur de Pierres-Pointes, fermé en 1963, grâce au percement d’un tunnel pour le relier à la vallée du Martisberg.

L’association écologiste dit ne pas s’opposer au principe du retour des skieurs, mais juge insuffisantes les mesures compensatoires proposées par les services cantonaux. Elle réclame la fermeture d’un autre secteur, prisé des freeriders, celui de Pierre-Meule. «L’afflux de skieurs exercera une pression accrue sur la faune. Il est normal qu’une autre zone lui soit rendue», déclarait en juillet le secrétaire de Pro Natura Vaud, Michel Bongard, qui n’a pas pu être joint hier.

Syndic d’Ormont-Dessus, Christian Reber se dit déçu de ce blocage: «Je suis particulièrement sensible à la protection de l’environnement. Nous avons d’ailleurs pris des mesures importantes: sur conseil des services cantonaux, nous avons doublé la surface de la zone de tranquillité de la faune que nous devons mettre en place dans ce secteur, afin notamment de protéger des nids d’aigles. Glacier 3000 a également été bon élève en acceptant systématiquement les compensations demandées – 23 mesures au total. Les biologistes mandatés par l’État et le garde-faune estiment que la fermeture de Pierre-Meule n’apportera aucune plus-value écologique et Pro Natura affirme le contraire, pour des questions d’ego.»