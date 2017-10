Quarante ans après sa mort, Chaplin attire les foules

«Vous avez devant vous un directeur général heureux.» C’est ainsi que Jean-Pierre Pigeon, qui dirige Chaplin’s World, s’est adressé ce mercredi à la presse. La conférence visait à présenter les événements prévus pour commémorer les 40 ans de la mort de Charlie Chaplin (lire l'encadré). Mais elle a également été l’occasion de dresser un bilan de la première année et demie d’ouverture du musée dédié au génial créateur.

Interrogé en été 2016 par 24 heures, Jean-Pierre Pigeon se refusait à articuler les chiffres de démarrage. Cette fois, il dévoile un succès en accord avec les «commentaires dithyrambiques des gens»: «Nous avions tablé sur 220'000 visiteurs sur un an. Or nous avons dépassé les 300'000.» A titre de comparaison, une locomotive telle que le château de Chillon a attiré 367'500 curieux en 2016.

Selon l’Office fédéral de la culture, la forteresse caracolait à la 4e place des musées les plus visités de Suisse en 2015, devant le Musée olympique de Lausanne (5e) et derrière le Musée des Transports de Lucerne, la Fondation Beyeler et la chocolaterie Cailler, à Broc (respectivement 1er, 2e et 3e). «Tant Chaplin’s World qu’Aquatis, le château de Chillon, le CIO ou encore le Nest créent une effervescence dans le canton qui contribue à la progression des nuitées hôtelières, constate Jean-Pierre Pigeon. Il règne une complicité: nous ne sommes pas des compétiteurs mais sommes là pour faire vivre les sites.»

Pour rappel, le Canton a prêté 10 millions pour la réalisation du Musée Chaplin, une somme cautionnée à hauteur de 80% par les communes de la région. Vu son succès, Chaplin’s World remboursera-t-il plus rapidement? Non, les modalités sont strictement définies dans un contrat de droit public, comme l’explique Lionel Eperon, chef du Service de la promotion économique du Canton: «Les amortissements – de 455'000 fr. annuels (sauf le dernier à 445'000 fr.) – sont exigibles au 31 décembre de chaque année», et ce sur vingt-deux ans, soit jusqu’en 2038.

Toutes les générations

Les visiteurs de Chaplin’s World proviennent à 70% de Suisse et à 30% de l’étranger. «Les plus fortes concentrations sont d’Allemagne, de France ou des Etats-Unis, mais nous avons accueilli plus de 120 nationalités», annonce Jean-Pierre Pigeon. Qui se dit «surpris sur deux aspects que j’avais sous-estimés: je ne pensais pas qu’on susciterait autant l’attention médiatique, or nous avons reçu 1683 journalistes. D’autre part, je pensais que le musée attirerait davantage de seniors. Je me suis trompé: nous recevons toutes les catégories d’âges et notre public est très familial, car les enfants s’éclatent avec la mise en scène à la fois ludique et émotionnelle.»

Quelles pistes pour pérenniser ce succès, passé l’effet de nouveauté? Trois projets. D’abord, un parcours didactique dans le grand parc, «car beaucoup de visiteurs nous posent des questions sur ce patrimoine botanique». L’occasion, aussi, de dévoiler des anecdotes. D’autre part, un chapiteau pourrait être installé sur la propriété, «avec une ambiance de cirque tsigane, décrit Jean-Pierre Pigeon. Cette possibilité existe dans notre bail, mais nous devons encore régler de nombreuses questions – tant financières que d’empreinte au sol.»

Le projet le plus concret devrait être réalisé dès 2019: l’installation d’expositions temporaires dans les combles. Les congrès initialement prévus dans cette salle, par les promoteurs seront-ils abandonnés? «Dans 70% des cas, nous accueillons des groupes de 20 à 30 personnes. C’est là que nous pouvons faire du volume, contrairement aux congrès (rares) de milliers de personnes. Pour ces groupes réduits, nous organisons des visites en nocturne après leurs journées au Centre de Congrès de Montreux ou dans les hôtels. Déjà plus de 200 événements d’entreprises se sont déroulés à Chaplin’s World.» (24 heures)