Quatre petits marmottons s’éveillent à la vie

Le site des Rochers-de-Naye a servi de cadre à d’heureux événements. Les amours, ce printemps, de deux marmottes ne sont pas restées sans lendemain. Nés le 30 mai, après un mois de gestation, quatre marmottons ont pointé le bout du nez hors du terrier où leur mère les allaitait. «Après avoir passé cette période critique, ils sont en pleine forme, relate Didier Barraud, responsable du parc animalier. Peu après leur naissance, je les ai d’abord entendus, avant de les voir. C’est à chaque fois avec émotion que j’entends ces premiers petits couinements.» Aux Rochers-de-Naye, les dernières naissances remontaient à 2017 et à 2014.

De l’espèce de la marmotte des Alpes (Marmota marmota), les quatre nouveau-nés mesurent une vingtaine de centimètres, encore loin des soixante centimètres qu’ils atteindront à l’âge adulte. À terme, ils pèseront entre 4 et 5 kg.

Desservi uniquement par le train à crémaillère Montreux - Les Rochers-de-Naye, le site compte désormais neuf marmottes. «Elles sont toutes de l’espèce alpine indigène, précise Didier Barraud. Nous avons renoncé à aller chercher des marmottes au Canada ou en Russie, en raison de la difficulté à assurer leur reproduction ici. Par ailleurs, en matière de détention des animaux, les sensibilités ont changé.» En 2013, deux rarissimes marmottes de Vancouver, venues du Canada, avaient été accueillies sur les hauts de Montreux dans le cadre d’un programme de sauvegarde et de reproduction de cette espèce en grand danger et plus menacée encore que le panda. L’initiative s’était révélée vaine.

Aux Rochers-de-Naye, la petite dizaine de marmottes est désormais réunie dans le parc principal. Les autres enclos sont le plus souvent inoccupés. «Depuis près de deux ans, toutefois, quelques familles de marmottes sauvages ont pris l’habitude d’y passer l’hiver en dormant dans les terriers aménagés à cet effet, confie Didier Barraud. L’automne dernier, j’y ai vu une famille de quatre marmottes en train d’y prendre ses quartiers.»