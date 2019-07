Que reçoivent les nombreux ministres visiteurs de la Fête des Vignerons?

Le must, apparemment, c’est la photo souvenir avec les Cent-Suisses. En tout cas si l’on en croit les images de la Fête des Vignerons publiées par Nuria Gorrite et Jacqueline de Quattro sur Facebook et Instagram. La présidente socialiste du gouvernement vaudois et la conseillère d’État libérale-radicale (également membre de la Confrérie) sont parmi les nombreux ministres qui ont fait et feront le déplacement de Vevey.

Mais dans quelles conditions les autorités politiques sont-elles accueillies? «À la bonne franquette», selon les mots de Frédéric Hohl, directeur exécutif de la Fête. «Nous leur avons indiqué en amont qu’il s’agit d’un événement d’ordre privé et non pas officiel, donc non protocolaire.»

Beaucoup de membres de gouvernements cantonaux viennent à la Fête pour la journée cantonale de leur canton. Chacun a reçu une invitation pour le spectacle, pour deux personnes. En catégorie premium? Pas du tout, car la question des cadeaux aux politiciens est sensible en ce moment. Chacun repart aussi avec une médaille souvenir.

Jambon, gratin et salade

«L’accueil se fait sur les Terrasses de la Confrérie, au sud de l’arène, avec le café, des croissants, une bouteille d’eau et un verre de vin, ajoute Frédéric Hohl. Nous n’offrons pas de bouteille de vin, car c’est encombrant. Quant au repas, ils le partagent avec les membres de leur délégation à la cantine des figurants. Nous offrons le repas à toutes ces personnes.» Pour le jour du Couronnement par exemple, ils ont eu droit à du jambon chaud, du gratin de pommes de terre, du fromage, un verre de vin, de l’eau et une salade.

Car les conseillers d’État sont parfois accompagnés de plusieurs centaines de personnes: plus de 1500 pour Fribourg, environ 1000 pour Bâle, etc. Ce sont le plus souvent des choristes, qui défilent en ville ou se produisent sur les quatre scènes publiques de la Fête.

Alors que les membres des gouvernements des autres cantons viennent pour la plupart une fois, les sept conseillers d’État vaudois se rendent sur la Riviera à plusieurs reprises. Ils ont assisté ensemble au Couronnement et seront à nouveau réunis pour la Journée cantonale vaudoise du 11 août. Trois seront présents pour le 1er Août. Entre-temps, des délégations d’un ou deux ministres viennent saluer leurs homologues fédéraux et cantonaux à leur arrivée à Vevey, sans qu’il s’agisse pour autant de cérémonies officielles.

«Cela ne signifie pas que les membres du Conseil d’État assistent systématiquement au spectacle», précise Vincent Grandjean, chancelier de l’État de Vaud. Le Conseil d’État a aussi reçu une invitation de la part des CFF (honorée par Nuria Gorrite) et une autre de la part de Nestlé. Le partage des billets, voulu équitable, a été décidé en collège.

Le gouvernement vaudois tient depuis l’an dernier un registre des cadeaux de plus de 300 francs qu’il reçoit (notre édition du 7 mai). Et pour les invitations multiples, du genre de la Fête des Vignerons? «De notre point de vue, il ne s’agit pas de cadeaux, mais d’obligations protocolaires qu’il est de notre devoir d’accepter», répond Vincent Grandjean.

Cinq conseillers fédéraux

Du côté du Conseil fédéral, cinq membres sont de la Fête. L’UDC Guy Parmelin était là pour le Couronnement. L’autre UDC, Ueli Maurer, sera là pour le 1er Août. Ignazio Cassis (PLR) est présent ce vendredi pour la Journée des Suisses de l’étranger. Quant aux socialistes Simonetta Sommaruga et Alain Berset, ils assisteront au spectacle à titre privé, selon Sonja Margelist, porte-parole de la Chancellerie fédérale.

Cadeaux pour les députés

Et nos parlementaires dans tout ça? Le président UDC du Grand Conseil, Yves Ravenel, a bénéficié d’une invitation pour le Couronnement, avec sa compagne, explique l’intéressé. Pour les autres députés du Grand Conseil, le parlement vaudois a lui-même offert un billet pour le spectacle de la Journée vaudoise aux députés intéressés, dans la catégorie III à 199 francs. Ceux qui le voulaient pouvaient en commander un deuxième à leurs frais. «C’est un geste qui tombe sous le sens, explique Yves Ravenel. La Fête des Vignerons est un événement dans le respect des traditions et des valeurs vaudoises.»

«Nonante et un députés ont fait part de leur intérêt à assister au spectacle», explique Igor Santucci, secrétaire général du Grand Conseil. «Le budget s’élève donc à 18'109 francs. Septante-deux billets payants ont été vendus aux députés souhaitant être accompagnés.»