Qui osera monter dans la galère veveysanne?

Le 1er juin, le Conseil d’État a annoncé qu’il ouvrait une procédure de suspension à l’encontre du municipal Lionel Girardin, objet de plaintes pénales pour sa gestion de la Fondation Apollo. Le gouvernement cantonal a aussi annoncé qu’il envisageait «de repourvoir le siège provisoirement vacant» à l’Exécutif veveysan. «C’est la meilleure chose qui pouvait arriver!» se sont exclamés des politiciens de tous bords, estimant que les quatre municipaux en place ne sont «plus capables de travailler ensemble»: «Ils ne se font plus confiance et se tirent dans les pattes.» Après les espoirs, vient l’heure des questions, pour ce qui apparaît comme un véritable casse-tête.

Pour que la Muni fonctionne

La loi dit que «si plusieurs membres de la Municipalité sont suspendus», le Conseil d’État peut repourvoir les sièges vacants. À Vevey, il n’y aurait pas «plusieurs» suspendus mais un seul. La loi s’applique-t-elle? Le Département cantonal des institutions (DIS) estime que oui, pour que la Municipalité ne se retrouve pas en nombre insuffisant (à deux): «Il s’agit moins de remplacer Lionel Girardin que de permettre à l’Exécutif de remplir ses missions en cas de récusations de ses membres. L’idée est d’avoir toujours au minimum trois élus pour délibérer sur un dossier», argue le Canton. Sur ces questions de récusations, une décision semble avoir déjà posé problème (lire ci-contre).

Un préfet ou un Veveysan?

Le Conseil d’État doit choisir le remplaçant de préférence parmi les électeurs domiciliés dans la commune. Le conseiller communal PLR Patrick Bertschy souhaiterait «quelqu’un de neutre. Mais qui dans la société civile aurait envie d’aller dans cette sale ambiance, au risque de perdre son emploi?»

«Catapulter quelqu’un d’ailleurs serait casse-gueule», glisse un élu de gauche. Hypothèse d’un observateur: «Le secrétaire général du DIS est un ancien préfet. Le remplaçant sera peut-être choisi dans cette profession.» Celui de Nyon, Jean-Pierre Deriaz, dit ne pas avoir été approché. «En revanche, quand il s’était agi de nommer des remplaçants à Chavannes-des-Bois, le préfet de la place avait proposé des idées, car nous avons la connaissance du terrain.» Préfet de la Riviera, Roland Berdoz dit n’avoir «pas été contacté par le Conseil d’État au sujet d’une liste de noms à fournir».

«A minima un socialiste»

«Ce que le peuple a fait, seul le peuple peut le défaire», dit la maxime. Or un socialiste était sorti des urnes en 2016 en la personne de Lionel Girardin. Le Conseil d’État choisira-t-il dans ce parti? «La loi ne donne pas d’indication sur le profil», répond le Canton. «Il faudrait a minima un socialiste pour respecter l’équilibre des forces et la volonté des Veveysans», estime Jessica Jaccoud, présidente du PS Vaud. Un avocat capable de jouer les médiateurs? Un membre du comité cantonal? Un ex-candidat à la Muni de Vevey? Personne ne souhaite faire de pronostics. Mais une chose est sûre: selon la profession, impossible de dégager le temps nécessaire. «Le nommé devrait l’être au plus tard fin juin, pour se mettre dans le bain pendant l’été et être fonctionnel à la rentrée», estime Patrick Bertschy.

«Reviens, Laurent!»

«Reviens, Laurent!» image Alain Gonthier. Le conseiller communal (Décroissance-Alternatives) explique son idée d’appeler l’ancien syndic à la rescousse: «Si la procédure évoquée par le Conseil d’État devait se révéler tenir debout – ce dont je doute – je ne verrais qu’une seule personne qui puisse occuper ce poste avec crédibilité, ce serait lui.» L’intéressé dit être déjà occupé sur un autre mandat.

Soupçon de solidarité écolo

Puisque la conseillère d’État du DIS, Béatrice Métraux, est du même parti que la syndique, des voix estiment que pareille nomination apparaîtrait comme une «aide» à Elina Leimgruber. Le Canton rappelle que «ce n’est pas Madame Métraux qui désigne, mais le Conseil d’État». (24 heures)