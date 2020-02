«RER Sud Léman? Il ne faut rien lâcher»

Josiane Lei préside la Communauté des 22 communes du pays d’Évian-vallée d’Abondance (de Saint-Gingolph à Publier). Elle est aussi maire sans étiquette d’Évian depuis 2018, élue à la suite du décès de Marc Francina. Josiane Lei tentera le mois prochain de conserver son siège.

Infirmière durant près de trente ans en Suisse, notamment aux HUG, elle connaît bien les problèmes liés à l’enclavement du Chablais et un de ses corollaires importants: la mobilité. «Quand j’ai commencé ma carrière, je ralliais Genève depuis Thonon en 30 minutes. Environ 1h20 quand j’ai arrêté en 2015.»

Entre 2003 et 2018, le nombre de frontaliers habitant en Haute-Savoie est passé de 46171 à 104912. Plus 12000 l’an passé. En 2016 (dernier chiffre connu), seuls 6,6% des actifs utilisaient un transport en commun pour se rendre au travail. En collaboration avec Vaud et Valais, la région d’Évian tente de trouver des solutions pour améliorer la problématique liée aux transports des travailleurs frontaliers de Haute-Savoie. Au poste de douane de Saint-Gingolph, 6400 véhicules étaient comptabilisés par jour en 2008, 9800 en 2018 (+52% en une décennie), avec des pointes à 12800.

Par le train

«La réouverture du tronçon ferroviaire, fermé en 1998 entre Saint-Gingolph et Évian, et uniquement pour le trafic voyageur, est essentielle. C’est même l’épine dorsale du désenclavement du Chablais savoyard vers le Valais et Vaud, et le facteur principal pour une meilleure mobilité dans la région. Non seulement, c’est une évidence de réhabiliter ces 17 km pour boucler le tour du lac en train, mais aussi pour éviter aux usagers, lors d’éboulements sur la route, d’immenses détours via Châtel et Morgins», déclare Josiane Lei.

On le sait, la Confédération a constitué une réserve financière pour quelques projets transfrontaliers. La réouverture du chaînon manquant, vers la dynamique région Auvergne-Rhône-Alpes, via le CEVA, avoisinerait 150 millions de francs. La Suisse y participerait à hauteur de 20% (30 millions)… pour autant que la France pose le premier euro sur la table. Les études sont en cours. «Il y a des embûches, des difficultés, c’est certain. Mais nombre d’élus de la région et des Chablais suisses, qui relaient le message au plus haut niveau des deux États, et des associations, militent sans cesse pour la remise en service. Il ne faut rien lâcher.» Lors de la dernière assemblée générale de l’association RER Sud-Léman, à Saint-Gingolph le 15 février, la date de 2025 a été articulée pour l’ouverture du chantier.

La route… et l’autoroute

«La départementale D1005 est un vrai problème. Elle est abîmée, dangereuse, donc accidentogène. Et on ne peut pas l’élargir», résume Josiane Lei. De plus en plus fréquentée, elle est sans cesse menacée par les chutes de pierre des falaises de Meillerie. «Le département va lancer un grand chantier de sécurisation complète des falaises d’ici 2 ou 3 ans», informe la présidente. Et le service de bus sur le même tronçon? «Ça existe déjà, mais il n’a pas de voie en site propre, donc peu d’avantages. Et il y a forcément un changement de compagnie à Saint-Gingolph. Mais c’est une alternative qui mérite d’être plus fouillée.»

Josiane Lei s’étonne de l’opposition, notamment de la Ville de Genève, à la future autoroute Thonon-Machilly. «C’est très ennuyeux, car c’est une réelle avancée pour le désenclavement de l’autre partie du Chablais savoyard. C’est capital pour l’évitement des petits villages, le transport de fret, l’économie et le tourisme en général.»

Sur le lac

«Les deux nouveaux bateaux modernes qui seront mis en service en 2022 entre Évian et Lausanne, et Thonon et Lausanne, de surcroît avec plus de cadences, sont une avancée majeure. Nous nous en réjouissons», poursuit la présidente de la Communauté des communes. «Mais nous voulons aller plus loin. Nous avons demandé qu’une étude soit conduite pour que des navettes relient Lugrin (ndlr: village entre Évian et Saint-Gingolph) à la Riviera avec des arrêts rapides.» Comme à Vevey, Montreux et Villeneuve. Ce qui pour ce village ferait particulièrement sens pour les frontaliers travaillant au Centre hospitalier de Rennaz. «La CGN et le Canton de Vaud ont été avisés», dit la maire d’Évian.