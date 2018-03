Délabré, l’Elite veut redevenirun fleuron de l’hôtellerie villardoue

Situé au pied de la télécabine Roc d’Orsay 2000, l’Hôtel Elite, fermé en 2012, a été racheté aux enchères il y a très exactement un an. Le nouveau propriétaire, la société Alpine Peaks, située à Chesières, l’a acquis pour 1,7 million de francs. Elle soumet actuellement à l’enquête publique le projet de sa rénovation. Elle sera lourde puisqu’elle est prévue à hauteur de 11 millions de francs.

«On reprend tout à zéro, le travail est titanesque», confie Grégory Méan, administrateur et associé d’Alpine Peaks. L’Hôtel Elite, érigé en 1964, est en effet passablement délabré. Rien que pour l’électricité, la plomberie, la ventilation, la mise aux normes, l’ardoise affiche 6 millions de francs. Le désamiantage est déjà achevé. Ce très grand bâtiment de 5000 m2 se dresse sur neuf étages. Il comprend principalement 74 chambres et un restaurant, plus un grand parking en extérieur, derrière l’édifice.

Alpine Peaks va donner du cachet à son acquisition. «Nous allons le transformer en boutique-hôtel, soit un établissement de charme, bien décoré, moderne, surtout accessible avec un bon rapport qualité-prix», poursuit Grégory Méan. L’établissement sera rebaptisé. Son nouveau nom? Le Roc. «L’image de l’Elite n’était pas très positive. Raison pour laquelle nous changeons son appellation», dit encore l’administrateur.

L’ouverture du Roc est agendée à la fin de l’été 2019, à l’issue de travaux qui devraient durer entre quatorze et seize mois. À noter que l’Hôtel du Golf & Spa, à l’avenue Centrale, sera fermé pour rénovations intérieures, d’ici à fin avril et pour une durée comprise entre douze et dix-huit mois. Il sera embelli pour monter en gamme. Actuellement quatre-étoiles, il passerait alors en quatre-étoiles supérieur.

Toute l’entrée de l’ex-Elite sera relookée, le restaurant et les 74 chambres seront réhabilités. À terme, le Roc sera doté de quelque 150 lits. Idéal pour la station hautement touristique de Villars dont l’hôtellerie est en pleine mutation. Pour preuve, divers changements de mains ces dernières années. Et depuis peu confrontée au départ du Club Med du Villars-Palace, qu’il a occupé durant cinq décennies ( notre édition du 9 mars ).

Pour gérer le Roc, Alpine Peaks emploiera «quinze personnes à l’année, sans compter les extras lors des saisons d’hiver et d’été», annonce son administrateur. «La réhabilitation de l’Elite, qui a pécloté longtemps avant sa fermeture, et sa réouverture prochaine sont forcément une très bonne nouvelle pour notre station, se réjouit Dominique Dietrich, président des hôteliers villardous. C’est encourageant de voir que des gens croient toujours au tourisme et à l’hôtellerie. En Suisse, on peut encore investir dans ces domaines. Le futur est là.» (24 heures)