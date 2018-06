Rejet massif pour le développement du Glarey à Bex

Commentaire

La suffisance ne suffit plus

Fut un temps, l’«Autorité» faisait l’objet d’un respect sans borne (et aussi sans recul). «Dieu», «le père», le «chef du village», «le précepteur» disait et l’on s’inclinait. Fut un temps, l’«Autorité» ne se rabaissait pas à justifier ses choix, expliquer ses décisions, argumenter ses opinions ou les confronter aux avis, forcément ignares, de la populace.

Ce temps est révolu. En 2018, parents et enfants dialoguent, chacun s’exprime sur la Toile, la presse fourre son nez dans la fiscalité des édiles, initiatives et référendums populaires aboutissent souvent et sont suivis régulièrement. En 2018, le socle de la démocratie actionne les leviers à sa disposition et fait exister ce louable fonctionnement politique.



Il en va ainsi à Bex comme ailleurs et le brin d’arrogance qui teinte parfois l’exercice du pouvoir gagnerait à se trouver gentiment remisé pour faire émerger ce que la vie sociale offre de meilleur, de la cellule familiale aux marches des palais gouvernementaux: le dialogue.



Ce qui s’est joué à Bex ce dimanche n’est pas tant le combat des «pro» ou «anti» densification, car sur ce sujet plus grand monde n’a voix au chapitre: la population continuera de croître dans le Chablais et la cité du sel, que leurs citoyens et autorités le veuillent ou non.

L’enjeu sous-jacent se situait dans cette communication qui peine à s’établir entre élus et électeurs. Ces derniers font régulièrement remonter cette insatisfaction sans recevoir de retour. La campagne leur a offert l’occasion de ressortir pléthore de vieux griefs et le scrutin de rappeler qui commande vraiment. Ils ne s’en sont pas privés. À Bex, comme ailleurs, l’«Autorité» est appelée à se mettre à l’écoute. Flavienne Wahli Di Matteo