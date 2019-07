Rester gastronomique à la Fête des Vignerons

À l’heure où Vevey croule sous les bars, les restaurants éphémères et les stands et où le Lausannois Edgard Bovier tient le restaurant VIP, les adresses renommées de la région proposent aussi des offres particulières. Tour d’horizon de l’arène à plus loin.

Aux Trois Couronnes dont la terrasse domine les quais, le restaurant servira de 11 h du matin à minuit une carte toujours basée sur sa «gastronomie alpine», la nouvelle tendance du chef Lionel Rodriguez (1 étoile Michelin), mais en version simplifiée, avec un service «détendu et rapide», promet Vincent Matera, le directeur de la restauration. Et la carte des vins s’est adaptée à la Fête en se centrant davantage sur les vins suisses. À côté, le bar 3C propose une carte lounge pour petite faim, mais surtout un Bubble Bar va décliner les vins effervescents dans une série de cocktails. Et mettre en avant deux vins pétillants de Lavaux, le rosé Effervescent de Louis Fonjallaz, à Épesses, créé à base de pinot noir en collaboration avec le sommelier des Trois Couronnes, et le Brut Castor Bleu, un pinot gris du Domaine Bovy (www.hoteltroiscouronnes.ch).

Denis Martin (1 étoile) ouvre exceptionnellement son restaurant midi et soir sept jours sur sept pendant la Fête. Au Restaurant, il propose ses trois menus (de 190 à 360 fr. ) avec sa cuisine qui transcende de beaux produits sans l’esbroufe des débuts du «moléculaire». Et il propose également une table d’hôte dans son annexe, avec un menu quatre plats à 98 fr. qui changera tous les jours «avec des produits de très grande qualité» (www.denismartin.ch).

Le Grand Hôtel du Lac (1 étoile) s’est complètement métamorphosé pour l’occasion, avec son Buddha Bar éphémère et surtout en accueillant la Maison Ticino proposée par le festival gastronomique Sapori Ticino. Trois étoiles Michelin, 89 points Gault&Millau, 15 grands chefs qui viendront cuisiner à tour de rôle avec Thomas Neeser pour une carte aux accents du sud des Alpes servie à la Véranda en complément de la carte brasserie. Parmi eux, Frank Oerthle, Bernard Fournier, Domenico Ruberto ou Mauro Grandi (www.ghdl.ch).

Même s’il est éloigné de la Fête, Stéphane Décotterd (2 étoiles) a imaginé une offre pour les amateurs. D’abord, son Pont de Brent sera ouvert en continu de 11 h à minuit, avec des possibilités de déguster le menu avant ou après les différents spectacles. Surtout, il propose un service de chauffeur porte à porte entre la gare de Vevey et le restaurant des hauts de Montreux (et retour) pour déguster sa gastronomie basée sur les produits locaux. Et il a également concocté un menu particulier à 145 fr. pour l’occasion (www.lepontdebrent.ch).

David Moginier