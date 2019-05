Saint-Gingolph en selle vers la Méditerranée

Quelque 860 km séparent Saint-Gingolph du chant des cigales de Camargue, en longeant le cours du Rhône. Une «paille», que France Vélo Tourisme propose de parcourir à la force du mollet, grâce à l’itinéraire ViaRhôna. Le point de départ de cette véloroute touristique découpée en 25 étapes et qui aboutit à Port-Saint-Louis du Rhône est inauguré ce samedi à Saint-Gingolph. Un tronçon totalement sécurisé de 4,2 km jusqu’au village de Locum a été créé, évitant la très fréquentée route départementale. Ce cheminement a pu voir le jour grâce à la construction cet hiver sur la Morge de la nouvelle passerelle de L’Amitié. L’ouvrage suscite une vive polémique, toujours contesté par un riverain («24 heures» du 22 février).

«Le tronçon n’est pas encore inauguré mais les cyclistes se le sont déjà approprié»

Les braves qui se lanceront en direction de la Méditerranée ont désormais l’occasion de se photographier sur la ligne de départ, matérialisée par une pergola et d’y découvrir des informations sur l’offre touristique du Chablais. «C’est un projet important, estime Géraldine Pflieger, maire de Saint-Gingolph France. D’abord par la somme investie (ndlr: 3,2 millions d’euros). Mais aussi parce que cet itinéraire constitue un vrai atout touristique: le tronçon n’est pas encore inauguré mais les cyclistes se le sont déjà approprié. Il se situe également sur le GR5, la route pédestre qui mène jusqu’à Nice.»

Un escalier avant la route

L’élue insiste: «Ces 4,2 km ne sont pas posés au milieu de nulle part. Ils ouvrent vers la ViaRhôna en aval et vers l’itinéraire cyclable le long des berges du Rhône en amont.» À ceci près, qu’il faut pour l’heure gravir un escalier pour atteindre la ligne de départ depuis la Suisse: l’aménagement comprenant la rampe d’accès à la passerelle de l’Amitié côté suisse reste à quai, contesté par douze oppositions. «Une petite rampe provisoire a pu être installée et permet de rejoindre le pont sans avoir à porter son vélo», précise Géraldine Pflieger.

Au-delà, les cyclistes se retrouvent rapidement sur des axes fréquentés de part et d’autre de la frontière: la piste rejoint la route départementale à Locum en France voisine. Et quitte la digue du Rhône à la hauteur d’Evionnaz pour emprunter la route cantonale en Valais. Werner Grange, président (syndic) de Saint-Gingolph Suisse et son homologue française relèvent toutefois que les aménagements se poursuivent pour sécuriser au maximum le cheminement. «En Valais, le tracé a déjà été fixé», indique l’édile valaisan. Le calendrier de sa réalisation n’est pas connu. Il dépend notamment des travaux de sécurisation du fleuve par le colossal chantier de la 3e correction du Rhône.

Côté France, près de 600 km sont déjà aménagés sur les 859 km qui séparent Saint-Gingolph de Port-Saint-Louis (et non 555 km, comme indiqué sur la pergola, qui correspond à la distance la plus directe vers l’embouchure du Rhône et non au tracé de la ViaRhôna). «Il ne sera pas possible d’éviter les grands axes routiers sur tout le parcours, estime la maire de Saint-Gingolph France. Mais ces portions seront relativement courtes en regard de l’ensemble du tracé.» (24 heures)