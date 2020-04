Saint-Légier veut refaire sa traversée de village

«La requalification de la traversée du village s’inscrit dans une volonté de redynamiser la vie et l’ambiance de notre localité», explique Thierry George, municipal. Saint-Légier veut réaménager son axe principal. Le Conseil communal est appelé à valider en mai ce projet à 10 millions de francs. Il doit aussi accepter de libérer une première tranche de 2,8 millions pour l’étape initiale du chantier.

«C’est le plus gros projet du village après la construction du collège intercommunal dont le coût de 21 millions de francs avait été réparti équitablement entre Blonay et Saint-Légier», commente Alain Bovay, syndic. L’arrivée de nouvelles constructions dédiées à l’habitation et le fort développement des transports publics incitent la Commune à repenser son espace public. «Nous profitons de l’opportunité offerte par le renouvellement nécessaire de la chaussée et des services souterrains, relève Thierry George. Les travaux les plus urgents à effectuer se trouvent vers le Café de la Place. C’est pourquoi le chantier sera lancé de ce côté-là.»

Un axe particulier

Ce vaste réaménagement touche à la fois au trafic, à la mobilité douce, au stationnement, aux transports publics ou encore à l’éclairage public. C’est que la traversée du village de Saint-Légier n’est pas un axe comme un autre. Route cantonale et voie d’accès à l’autoroute toute proche, la route des Deux-Villages relie, comme son nom l’indique, les deux entités bâties de la commune, Saint-Légier et La Chiésaz. Or, après l’urbanisation de ces dernières années, le bâti sur cet axe est devenu pratiquement continu. Le projet vise donc à réduire l’effet «village-rue». Et à redonner à cette traversée un caractère villageois qui s’est perdu au fil du temps, laissant la place à une atmosphère routière prépondérante. «Nous voulons rendre de l’espace aux piétons tout en tranquillisant le trafic pour donner de meilleures chances à la vie villageoise de se développer», glisse Thierry George.

Actuellement limitée à 50 km/h sur tout le tronçon considéré, la vitesse devrait être réduite à 40 km/h grâce à un subterfuge: pour donner l’impression aux automobilistes que la route est moins large, des planelles de 20 cm seront intégrées aux bordures de chaque côté de la chaussée. «Nous souhaitions limiter formellement la vitesse à 30km/h dans le village, mais nous nous sommes heurtés à une non-entrée en matière de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), confie Thierry George. C’est pourquoi nous aurons recours à ce moyen pour freiner la circulation.»

Le maintien d’un gabarit routier permettant le croisement de véhicules lourds, notamment le bus de la ligne 215, est toutefois nécessaire pour éviter un blocage du trafic. Celui-ci avait fortement augmenté durant cette dernière décennie avant de se stabiliser à 10 800 véhicules/jour en 2015 sur la route d’Hauteville, à la sortie du village. À la route des Deux-Villages, ce chiffre a été réduit à 7165 véhicules/jour, contre 7560 avant la réfection et l’élargissement, l’an passé, de la route des Boulingrins, une voie de délestage.

Trottoir aval élargi

Pour le confort des piétons, le trottoir aval sera élargi, alors que des espaces seront mis en valeur par des pavés. Les riverains, eux, se réjouiront de savoir que la route sera revêtue d’une couche phonoabsorbante.

Le chantier durera 55 mois effectifs. La première des cinq étapes de travaux, entre la route d’Hauteville 10 (près du Café de la Place) et la route des Deux-Villages 33 (à proximité de la poste), devrait être lancée à la fin du mois de juin. Elle durera 12 mois.