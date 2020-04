Sangar Ahmad désinfecte les hôpitaux d’un pays qui ne veut pas de lui

Mercredi, 14h, à un jet de pierre de la gare de Montreux. Sangar Ahmad s’assure que nous portons bien un masque de protection avant de nous laisser pénétrer dans un cabinet médical entièrement vide, au 1er étage d’un immeuble cossu. Sur le pas de la porte, caparaçonné d’une combinaison intégrale blanche, il répète inlassablement les mêmes consignes: «Ne touchez à rien et allez vous nettoyer les mains!»

Depuis le mois d’octobre, ce requérant d’asile débouté est employé en CDI par une entreprise d’entretien et de nettoyage active dans toute la Suisse romande. Il désinfecte avec minutie les hôpitaux, les cliniques privées et les bureaux d’entreprises de la région. Le début de la pandémie du nouveau coronavirus a marqué un tournant dans l’activité de ce trentenaire, un Kurde d’Irak arrivé en Suisse il y a près de trois ans et aujourd’hui domicilié à Vevey.

«Je suis là où je suis utile»

En première ligne face au Covid-19, il aseptise deux jours et demi par semaine les poignées de portes, les chaises, les sols, les murs ou encore les tables d’auscultation touchées par des malades: «Je suis là où je suis utile. Je fais ma part.» Une tâche assumée avec une fierté non dissimulée qu’il devra pourtant abandonner à la fin de la semaine. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) lui laisse jusqu’au 13 avril pour quitter le pays. Sa décision de refus d’asile et de renvoi ayant été récemment confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Entouré par un collègue et son patron, une bonbonne de produit désinfectant à la main, le réalisateur de cinéma et professeur de langue de formation continue pour l’instant son labeur ingrat, subitement placé sous les feux des projecteurs par la crise sanitaire. Sangar Ahmad n’a toujours pas annoncé son départ forcé à ses nombreuses connaissances rencontrées ici ou là au fil des mois. Malgré l’échéance qui se rapproche chaque jour un peu plus, il continue d’espérer de toutes ses forces un miracle: «Si je dois partir, je partirai, murmure-t-il. Mais je ne retournerai pas dans mon pays, c’est trop dangereux. J’y ai rencontré des problèmes sociaux et politiques. Je vais tout tenter pour rester.»

Bzhar Morier, l’entrepreneur qui emploie Sangar Ahmad, a reçu il y a quelques jours une lettre des autorités lui indiquant qu’il devra faire sans son salarié à partir de lundi. Une directive qu’il juge «incompréhensible»: «On marche sur la tête, s’étrangle-t-il. Sangar est indépendant, parle français, a son permis de conduire, gagne sa vie, paie toutes ses factures et travaille en première ligne contre le nouveau coronavirus. C’est regrettable. Mais qu’est-ce qu’on peut y faire?»

Toujours selon le patron, le renvoi de son ouvrier risquerait même d’impacter durement sa petite entreprise, Morier Services Net: «Je vais devoir trouver un remplaçant, dépenser de l’argent pour le former et le faire accompagner et perdre beaucoup de temps alors que nous sommes très sollicités. Mais qui va vouloir venir bosser avec nous, dans des endroits peut-être contaminés? Les gens ont peur. Je ne sais pas si je vais réussir à recruter à temps.»

Espérer un nouveau délai

Au vu de la situation, Sangar Ahmad compte sur son avocat pour obtenir un nouveau délai. «J’attends des réponses», souffle-t-il. Contacté, le SEM n’est pas autorisé à commenter des cas individuels. Il indique toutefois que les autorités fédérales et cantonales compétentes examinent «au cas par cas» si le départ volontaire ou le rapatriement peut se concrétiser, selon les restrictions d’entrée prononcées par certains pays, les conditions techniques de vol et les risques éventuels pour la santé des personnes impliquées. «Lors de sa séance du 1er avril, le Conseil fédéral a approuvé une ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus, détaille dans un courriel Emmanuelle Jaquet von Sury, porte-parole du SEM. Selon cette ordonnance, les délais pour les départs volontaires de requérants déboutés peuvent désormais être portés à trente jours. Lors d’une situation extraordinaire telle que celle que la Suisse connaît actuellement, ces délais déjà étendus pourraient au besoin être prolongés davantage encore. Cela signifie que le délai de départ pour les personnes concernées peut être prolongé, afin de leur permettre de quitter la Suisse lorsque les circonstances se seront normalisées.»

«De la joie, j’en ai eu ici»

Dans l’attente d’être fixé sur son sort, Sangar Ahmad se dépêche de terminer son deuxième film réalisé en Suisse, un documentaire sur le capitalisme. Son premier long métrage portait sur le bonheur. «Il ne faut pas voir cela comme une triste ironie, dit-il. De la joie, j’en ai beaucoup eu ici.» Comme pour le prouver, il énumère les manifestations culturelles auxquelles il a participé, bénévolement ou non: Visions du Réel et Paléo Festival à Nyon, Festival de la Terre à Lausanne, Electrozîles à Sion, Fête multiculturelle à Vevey ou encore Numerik Games à Yverdon-les-Bains. «J’ai eu beaucoup de chance mais j’ai aussi beaucoup fait. Je ne peux m’empêcher de me demander où est la justice? Où est l’humanité?»