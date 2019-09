«Sans mon casque, je ne serais plus là pour vous parler»

Benoît Aymon arrive rasé de près au rendez-vous. «Mais ça n’a pas été une sinécure avec mon bras droit amoindri. Je dois me réhabituer aux petits gestes du quotidien.» Le matin même, une barbe de trois semaines rappelait au journaliste et ancien présentateur de «Passe-moi les jumelles» la vingtaine de jours passés entre l’Hôpital universitaire de Genève et les séances de rééducation dans une clinique de la région à la suite de son accident de vélo du 5 août.

Ce lundi-là, à Jussy, en pleine campagne, il pédale sur un de ses tracés habituels pour se vider la tête à quelques jours du 50e Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD), dont il assume la direction pour la première fois après l’ère Jean-Philippe Rapp. «Comme je savais que j’allais vers un marathon, je voulais me tenir en forme. J’aime bien aller là-bas parce que le parcours est en site protégé… sauf dans les ronds-points. La conductrice qui m’a embouti m’a appelé deux fois pour s’excuser. Elle est infirmière en plus! Je lui ai dit que ça aurait très bien pu m’arriver aussi.»

Sur le moment, c’est le black-out: Benoît Aymon ne se souvient ni de l’impact ni de sa chute. «Je me suis réveillé dans l’ambulance. Ma chance, c’est que je portais un casque. Il était explosé, ce qui me fait dire que sans lui, je ne serais peut-être plus là pour vous parler. Le comble, c’est que j’étais à la retraite depuis un mois et le médecin m’a mis en arrêt de travail. Le premier de ma vie!»

«Énorme culpabilité»

Est-ce dû à son hématome cérébral? Toujours est-il que Benoît Aymon minimise son état et ne pense qu’à quitter l’hôpital. «J’étais déjà dans mon compte à rebours préfestival. Je disais: «Demain, je sors.» Ou: «Si je rate le vendredi, ce n’est pas trop grave.» Mais après trois jours, je ne marchais toujours pas. La main droite ne répondait pas. On m’a rapidement fait comprendre que, pour le festival, je pouvais oublier. J’ai ressenti une énorme culpabilité, mais je devais me concentrer sur l’essentiel: ma santé.»

Les messages, lettres et visites arrivent en nombre dans sa chambre des HUG, et les WhatsApp avec Solveig Sautier, avec qui il forme un binôme et qui a repris son cahier des charges durant le festival, sont quotidiens. Mais la frustration est grande: «Une programmation, c’est une cohérence, et on a envie de s’en expliquer. Pourquoi ce film iranien? Pourquoi avoir insisté auprès du technicien pour qu’on garde tel film même s’il est en dessous des standards ou tel autre qui n’a aucune chance de gagner? J’avais envie de partager tout ça, avec le public et l’équipe.»

Le Valaisan d’origine finit tout de même par voir le côté positif des choses: «L’accident est survenu très près du festival, le programme était sous toit, les invités confirmés. Trois ou quatre semaines plus tôt et c’était la catastrophe.» Et de souligner que le festival a pu compter sur une belle solidarité au sein de l’équipe et sur des aides extérieures précieuses pour l’animation des soirées: «Je salue Olivier Français, notre président, un vrai patron. Mais aussi Manuella Maury ou Simon Matthey-Doret. Je ne peux pas tous les nommer, mais je leur suis extrêmement reconnaissant, d’autant que le festival a débouché sur un beau résultat.»

Le débriefing en profondeur est du reste pour bientôt. Et l’envie de s’y remettre immense: «Je ne pense déjà qu’à 2020. Mais j’ai promis à ma femme que je ne travaillerais pas plus après qu’avant la retraite. Je sors d’une grosse année entre la fin de «Passe-moi les jumelles» et la préparation du FIFAD, et nous avions prévu des vacances après le festival. J’ai eu le feu vert hier ( ndlr: mercredi ) pour prendre l’avion.» Et le vélo? «J’ai hâte, mais on m’a conseillé d’être patient, de même pour conduire une voiture. On m’a dit que je serais encore fatigué un bon mois, et c’est vrai que je connais des sacrés coups de barre.»