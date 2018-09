«Si je fais appel, c’est pour l’avenir de mon petit-fils»

«Mon fils est mort et aujourd’hui c’est comme si c’était lui le fautif. Il laisse un fils, Mika, qui a fêté ses 12 ans mercredi. C’est avant tout pour lui que je me bats.» Marina Colas est encore sous le choc du jugement sans coupable à la clé rendu mardi à Vevey dans l’affaire du décès de son fils Franc.

Ce dernier était mort par intoxication au monoxyde de carbone à cause d’une chaudière défectueuse le 7 février 2012 dans un chalet des hauts de Rossinière. Cette maison, il la connaissait depuis l’enfance pour y avoir vécu en pension plusieurs années. Au moment du drame, il logeait quelques jours chez une amie d’enfance. Celle-ci s’en était miraculeusement tirée après avoir été héliportée dans un état critique.

Après plus de six ans et demi d’enquête et d’instruction, le Tribunal de Vevey a pour rappel acquitté la société Elcotherm ayant livré la machine et les deux techniciens qui ont monté et mis en marche l’installation. Il n’a ainsi pas retenu l’homicide et lésions corporelles graves par négligence. Le juge Nicolas Monod a opté pour la prescription des faits – malgré deux interprétations différentes sur la date du début du délai – et n’a pas considéré déterminant l’avis d’un expert qui pointait certaines erreurs.

«C’est terrible! Après trois jours de procès, nous étions sûrs de gagner, lance Marina Colas, jointe à Paris où elle réside. Avec mes deux filles, dont l’une est la jumelle de Franc, nous allons faire appel». Il reviendra donc à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de se pencher sur l’affaire.

La longueur de la procédure choque particulièrement la mère de famille: «Comment cela a-t-il pu prendre autant de temps? Six ans d’enquête pour en arriver là? J’ai clairement l’impression qu’on a tout fait pour faire traîner les choses. Je suis fâchée contre la justice suisse, c’est scandaleux!»

À tel point que la mère de Franc s’est tournée vers l’ambassade américaine à Berne: «Franc est né aux États-Unis de père américain, il était binational. Là-bas, une chose pareille ne serait jamais arrivée. Je leur ai envoyé tout le dossier. J’attends un retour.» Mika réside aujourd’hui avec sa mère à Munich, en Allemagne. «Il revient régulièrement à Rougemont pour se recueillir sur la tombe de son père, explique Marina Colas. J’y possède une maison où Franc résidait parfois. Mon fils a fait l’École hôtelière de Genève, mais ça ne l’intéressait pas, il préférait le sport, être moniteur de ski l’hiver, prof de rafting l’été à Château-d’Oex. Même s’il était séparé de la maman de Mika, il emmenait son fils faire du sport dès qu’il avait des vacances. D’ailleurs, Mika évoque parfois son papa comme s’il était là, en rappelant ce qu’ils faisaient ensemble. Aujourd’hui, j’aimerais au moins qu’il obtienne réparation, notamment en vue de financer ses études jusqu’à ses 20 ans.»

Un jugement «critiquable»

Sur un plan moins émotif, Flora Palovics, avocate de la famille, pointe deux éléments du jugement qui méritent à son sens de faire appel: «Le délai de prescription de sept ans devrait courir à compter du mois de février 2012 et non de l’installation de la chaudière en juillet 2011. D’autre part, l’analyse de l’expert a pour nous clairement démontré des erreurs et les deux techniciens ont assumé une position de garant.»

Loïc Parein, avocat de l’amie d’enfance et propriétaire de la maison, elle aussi plaignante, exprime également ses sérieux doutes sur ces deux points: «Ma cliente n’a pas l’intention d’en rester là. L’appréciation de la prescription me paraît erronée. En outre, l’expert est quand même venu confirmer en audience que l’installation ne répondait pas aux règles de l’art et qu’une mise en service correctement exécutée aurait dû le révéler. Cela ne laissait plus de place à une autre appréciation.» (24 heures)