Son coup de gueule? Une terrasse illégale de 200 m2

Malgré la fraîcheur de l’automne, la terrasse installée au milieu de vignes de Lavaux par Frédéric Gay invite à se laisser choir dans le canapé avec vue panoramique sur le lac et les Dents-du-Midi. Le rêve!

Sauf que la structure de 200 m2 est aussi romantique que totalement illégale. «On ne peut pas faire plus illégal en Lavaux. Ça devrait être interdit», ironise le propriétaire des lieux depuis 2014, patron des Jardins de Corseaux, dans les hauts de la commune. «Je l’ai installée en trois jours avec l’intention d’y organiser un bar et des logements pendant la Fête des Vignerons.» Rien que ça!

La raison de ce coup de folie? Faire entendre sa colère après ce qu’il considère comme un passe-droit accordé par le Canton à son voisin, coupable d’avoir construit un couvert à voitures irrégulièrement devant la petite terrasse du domicile de Frédéric Gay, lui bouchant sa vue sur le lac.

Pas légalisé, mais toléré

«Quand j’ai réalisé pour le couvert, le ton est monté. Après quoi je suis allé me plaindre auprès du Bureau technique intercommunal du Cercle de Corsier (BTI). Où on m’a rétorqué que le couvert était construit hors zone à bâtir et que cela relevait du Service du développement territorial (SDT) à Lausanne.»

En 2016, le SDT décide au final de ne pas le faire démonter. «Pour des motifs de proportionnalité, justifie le porte-parole Patrick Genoud. Le couvert ayant une surface légèrement plus grande que ce qui est accepté, nous avons renoncé à demander la remise en état. Cet ouvrage est donc illicite, mais toléré, ce qui signifie qu’il ne pourra pas être remplacé en cas de destruction.» Les émoluments du dossier sont à la charge du voisin, sans amende à la clé toutefois, car aucune dénonciation n’a été formulée.

«Après tout ça, j’ai vu rouge», reprend Frédéric Gay. D’autant que le Genevois d’origine, en difficulté financière, bataille en parallèle avec le même voisin, le BTI et le SDT pour obtenir les autorisations de rénover sa propre maison. Sa nouvelle activité dans le chanvre légal sous serre lui vaut en outre des inimitiés au village, sans compter les voleurs réguliers attirés par sa production.

«Des affabulations!»

Le voisin visé, originaire de la Riviera, employé d’une multinationale et résidant en Suisse alémanique, admet son tort: «Je pensais ne pas être obligé de demander une autorisation pour ce garage, pour lequel j’avais un accord avec le précédent propriétaire moyennant l’abattage à mes frais de quatre arbres. Après il se peut qu’il n’en ait pas informé M. Gay.»

Il réfute par contre tout privilège: «Tout a évidemment été fait et régularisé dans le strict respect des règles et procédures. Toute interprétation contraire est simplement erronée.» Et de déplorer les «affabulations» de son ancien voisin, les insultes, vexations et autres courriers incendiaires par avocats interposés.

Une vraie dispute de chiffonniers, de l’avis même de David Ferrari, responsable du BTI, à l’origine de la dénonciation de Frédéric Gay: «À la limite, je peux admettre une part de frustration, nous-mêmes avions émis des réserves concernant le garage. Mais il ne peut pas prétendre construire quelque chose de dix fois plus grand sans autorisation juste pour se faire entendre!»

Une tribune chez la préfète

Une terrasse qui aura tout de même valu à l’intéressé un passage devant la préfète en septembre. Exactement ce que le fantasque Corsalin recherchait! «Je l’ai laissée me faire la leçon, me dire que je risquais jusqu’à 200 000 fr. d’amende, puis j’ai repris ses propres arguments dans le contexte du garage. Elle m’a engueulé, dit que je l’avais prise en otage, que ce n’était pas une façon de faire, mais je voulais qu’elle m’entende.» Une tribune libre à 2600 fr., soit le montant de son amende. «Des cacahuètes», fanfaronne Frédéric Gay.

Et sa terrasse de rêve? Le BTI lui a signifié un ordre de remise en état. Un éventuel dossier de demande de régularisation peut parvenir au SDT. Mais Frédéric Gay admet être usé: «Avec toutes ces histoires, je ne crois pas que je vais m’éterniser à Corseaux.» (24 heures)