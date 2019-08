Sous les déchets, la plage des Grangettes

Des bouteilles en PET, des sachets en plastique, des monceaux de bois flotté, une chaussure, des billes de Sagex par millions. C’est le décor qui attend très régulièrement les promeneurs dans la réserve naturelle des Grangettes, à Noville. Pourtant strictement protégé, l’endroit nécessite une attention particulière. Plusieurs fois par année, des bénévoles se réunissent pour évacuer le secteur des déchets qui s’y amoncellent. En mars dernier, la Fondation des Grangettes, gestionnaire de la réserve, a extrait 120 tonnes de détritus des roselières. Après un nettoyage en avril du secteur compris entre le Vieux-Rhône et la plage communale de Noville, la Fondation MART remettra ça le 7 septembre. Sa directrice, Kate Amiguet, indique qu’elle est encore à la recherche de bras.

La vidéo réalisée à l’occasion du coup de balai d’avril est saisissante: une benne complète de détritus et une petite dizaine de sacs remplis de PET. Comment expliquer ce retour régulier des déchets dans ce secteur? Pour Kate Amiguet, la réponse est multiple. «À la plage de l’Empereur (ndlr: hors de la zone protégée), c’est principalement la connerie des gens qui l’explique: ils viennent pique-niquer et abandonnent leurs détritus.» Dans la réserve, ce sont à 99,9% des matériaux charriés par le Rhône et le lac, estime l’écologiste.

Essentiellement du bois Gestionnaire de la réserve des Grangettes, Olivier Epars explique que le courant dominant venant d’ouest a tendance à rabattre les déchets amenés par le fleuve, y compris des matériaux naturels. «Le bois représente une très grande part des tonnages ramassés lors des nettoyages.»

Nettoyage des Grangettes

Le 7 septembre. Inscriptions nécessaires sur www.mart.ch