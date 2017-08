Spectacle éblouissant à l'Acro show de Villeneuve

27 000 curieux se sont rendus entre vendredi soir et dimanche à Villeneuve pour admirer les «battle» mettant aux prises les meilleurs pilotes de parapentes du monde. Ces compétitions acrobatiques ont aussi désigné les champions suisses de battle (victoire de Lionel Hercod en solo et de David Geiser et Jérémy Péclard en synchro). Vols de F-A 18, base jump, wingsuit et saut à l’élastique sous parapente ont complété ce spectacle à couper le souffle.

(24 heures)